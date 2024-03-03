ثقافة «حسن فتحى» بالأقصر يناقش كيفية الحفاظ على الهوية المصرية

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "ما هو عالم التوحد" حاضرتها نوال عبد النعيم، متحدثة عن إعاقة الطفل التوحدي، والفرق بين الإعاقة الذهنية والطفل التوحدي و الأسباب والعامل التى أثرت على الطفل التوحدي وكيفية التعامل مع الطفل التوحدي، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "الحفاظ على الهوية المصرية " ألقاها سيد صدقي متحدثا عن مفهوم الهوية وأنواعها، وأهمية الحفاظ على الهوية المصرية وكيفية المحافظة عليها، بالإضافة إلى ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "محمد خير معلم"، وذلك بمناسبة الإحتفال بليلة الإسراء والمعراج.

عقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة بعنوان "المرأة شريكة الرجل في المجتمع" ألقاها محمد محمد موضحا دور المرأة في المجتمع، ونماذج من مشاركة المرأة في المجتمع ومشاركة المرأة للرجل في الإسلام، وعقد بيت ثقافة الاقالته محاضرة بعنوان "البحث عن الفرص" ألقاها محمد الصادق موضحا طريقة البحث عن الفرصة، والعمل على النفس، وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الحوار الثقافي ودوره في التواصل" حاضرتها أسماء مناع موضحة، ماهي أهمية حوار الثقافات وما الفائدة من الحوار، كالفرق بين حوت الحضارات وحوار الثقافات، والحوار على المستوى المحلي والدولي.

قدم قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني ابتهالات دينية بعنوان "المسك فاح"، وأعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد وألقى قصائد بعنوان "فؤادي لكي وطن، الحب الباقي"، وأعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري بعنوان "يا خال"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية" رسم منظر طبيعي "نفذتها شيماء سعيد مستخدمة ألوان الخشب وقلم رصاص وورق أبيض.

أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي بعنوان "أماكن ومعالم _برج القاهرة" سردتها ثناء محمود، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "نصيحة السلحفاة" سردها مينا عادل، تضمنت القصة عدة عناصر منها الإتحاد قوة، ونجاح العمل الجماعي، كما نفذت المكتبة ورشة فنون صلصال نفذتها ولاء جابر، ونفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله وذلك بمشاركة رواد المركز.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.