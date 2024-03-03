غدا.. ضعف المياه عن مدينة الواسطى لتطهير الخزان الأرضى والمُرشحات بالمحطة القديمة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظرا للقيام بأعمال تطهير للخزان الأرضي والمُرشحات بالمحطة القديمة، ستكون المياه ضعيفة بمدينة الواسطى، بسبب توقف المحطة، وذلك غدا، الاثنين 4 مارس، ولمدة 12 ساعة، اعتباراً من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً.

واعتذرت الشركة عن ضعف الخدمة خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال التطهير، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وحميع المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

وأعلنت عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.