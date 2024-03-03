مرشح يطالب المحامين بالاحتكام للجمعية العمومية في الانتخابات

طرح طارق ابراهيم "محامى الحريات" المرشح لمجلس النقابة العامة استئناف القاهرة، مبادرة وقف “التراشق” بين المرشحين على مقعد النقيب والاحتكام للجمعية العمومية من أجل نقابة المحامين والمحاماة.

أكد إبراهيم خلال لقائه بمحامي محافظة الدقهلية، على أهمية مشاركة جميع المحامين فى العملية الانتخابية، لاختيار مجلس قوى لديه القدرة على تحقيق مطالبهم ومنح أعضاء جدد الفرصة للمشاركة فى مجلس ٢٠٢٤.

وواصل المرشح لمجلس النقابة العامة استئناف القاهرة، جولاته الانتخابية والالتقاء بالمحامين بالمحافظات لعرض برنامجه الانتخابى والاستماع لمطالبهم .

كما أكد طارق ابراهيم على خدمة أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن هناك ملفات فى غاية الأهمية تحتاج لقرارات حكيمة وجريئة من أجل تحقيق مطالب الاعضاء، خاصة ملف العلاج والقيمة المضافة والمعاشات والاسكان ، لذلك نحتاج إلى اختيارات مجلس جديد لديه القدرة على التفاوض من الجهات المعنية وتحقيق مكاسب تصب فى صالح المحامين .

وطرح خلال لقائه بمحامين بعدة محافظات عرض برنامجه الانتخابى والاستماع لمطالب المحامين، حلولا لمشروع العلاج قائلا من الممكن تحصيل اشتراك سنوى بقيمة ٥٠٠ جنيه للتعاقد مع إحدى الشركات لتغطية علاج الزملاء فى جميع المستشفيات .

وحول مشكلة المعاشات ، قال إن مكتب كل محام يعد شركة وبكل بساطة يمكن أن يقوم بتعيين المحامين العاملين بالمكاتب ، ومخاطبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واتخاذ إجراءات ودفع اشتراكات التأمينات وبذلك يستطيع أى محام الحصول على معاش التأمينات وأيضا معاش نقابة المحامين.

وعن أزمة القيمة المضافة، أكد أن النقابة تستطيع إقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة ولكن عاصفة التغيير يجب أن تهب على نقابة المحامين لتطيح بالقديم الذي لا يأتي إلا بالمال الانتخابي او القوائم الدوارة، ولكننا نثق في شباب المحامين القادمين على قيادة عاصفة التغيير.