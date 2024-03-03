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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| ألفت إمام تكشف عن دورها في مسلسل كامل العدد.. سهام جلال: الفن قل قيمتي

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

ألفت إمام: مسلسل كامل العدد بيناقش مشكلات الجيل الحالي.. ومش مقتنعة إن عادل إمام اعتزل الفن |حوار خاص

تعتبر الفنانة ألفت إمام هى وأحدة من أبرز الفنانات التى نالوا شهرة قوية من بداية أعمالها

 

محمد فؤاد وإيهاب توفيق وعلي الحجار في عزاء حلمي بكر |شاهد

حرص النجوم محمد فؤاد و إيهاب توفيق وعلي الحجار على حضور عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر ، بمسجد الحامدية الشاذلية.

 

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

قالت الفنانة سهام جلال، أنها شاركت في آخر عمل لها مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية"، في عام 2017،

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

نعي الملحن محمد رحيم الموسيقار حلمي بكر بكلمات مؤثرة

 

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