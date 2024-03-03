نشرة الفن| ألفت إمام تكشف عن دورها في مسلسل كامل العدد.. سهام جلال: الفن قل قيمتي

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

تعتبر الفنانة ألفت إمام هى وأحدة من أبرز الفنانات التى نالوا شهرة قوية من بداية أعمالها

حرص النجوم محمد فؤاد و إيهاب توفيق وعلي الحجار على حضور عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر ، بمسجد الحامدية الشاذلية.

قالت الفنانة سهام جلال، أنها شاركت في آخر عمل لها مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية"، في عام 2017،

نعي الملحن محمد رحيم الموسيقار حلمي بكر بكلمات مؤثرة