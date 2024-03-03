ألفت إمام: مسلسل كامل العدد بيناقش مشكلات الجيل الحالي.. ومش مقتنعة إن عادل إمام اعتزل الفن |حوار خاص

تعتبر الفنانة ألفت إمام هى وأحدة من أبرز الفنانات التى نالوا شهرة قوية من بداية أعمالها ، حيث لمعت في أول أدوارها الفنية التي قدمتها وهو فيلم “هيستريا ” والتى عنه فازت بجائزة التمثيل الثانية عام 1998.

وبالرغم من ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة 6 سنوات ، لكنها عادت بعودة قوية من خلال مسلسل “كامل العدد” التى شاركت به فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وقررت أن تكون جزءا منه فى الجزء الثاني الذى سيعرض فى الماراثون الرمضاني القادم 2024

وحرص موقع "صدي البلد" ، على إجراء حوار مع الفنانة ألفت إمام، لتكشف لنا تفاصيل جديدة عن أحدث أعمالها فى موسم رمضان لعام 2024

بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل “كامل العدد” فى موسم رمضان الماضي ، ما الذى شجعك لخوض الجزء الثاني من المسلسل فى رمضان 2024؟

بالطبع مسلسل “كامل العدد” هو مسلسل هام للغاية ، لأنه يسلط الضوء على مشكلات الجيل الحالي التي ترتبط بنسيج العائلة ، وكيفية وضع الحلول المناسبة لها ، ووجود جزء ثاني من المسلسل يكشف عن الكثير من المفاجآت المختلفة التى لم يشاهدها الجمهور فى الجزء الأول .

هناك الكثير من النجوم ضد طرح أجزاء أخري من الأعمال الذى قدموها ، هل ترددتي فى خوض تجربة جزء ثاني من نفس المسلسل ؟

هذا يعتمد اعتمادا كليا على قماشة العمل والقائمين عليه ، وهل فى أمكانية لتشبيك خطوط أخري جديدة لتستوعب موضوعات جديدة على نفس الخطي أم لا وحتى أن كان للموضوع جوانب سلبية لكن بوجود مخرج ومنتج متميز ينجح الأمر بسهولة ، وعلى سبيل المثال الراحل أسامة أنور عكاشة تفوق فى أجزاء مسلسل “ليالي الحلمية” و “الشهد والدموع” وكان الجمهور يشاهدها بشغف.

شاهدنا ألفت إمام تقدم شخصية “فاتن” ضمن أحداث الجزء الأول ، هل سيكون هناك إختلاف فى تفاصيل الشخصية خلال الجزء الثاني؟

فى الحقيقة شخصية فاتن ستظهر الكثير من الجوانب المختلفة ضمن أحداث الجزء الثاني ، لأنها انتهت فى الجزء الأول على زواجها فقط ، وسيكون هناك اختلافات جوهرية فى جميع الشخصيات التى قدمت فى أحداث الجزء الأول .

كيف كانت كواليس العمل بمشاركة الفنانة إسعاد يونس ونخبة كبيرة من النجوم ؟

كواليس المسلسل كانت ممتعة للغاية على جميع الأصعدة من حيث النجوم والمخرج والمنتج والأجواء الرائعة ، وأهم شيء بالنسبة للفنان فى هذا المجال ، هو كواليس العمل ، و بيننا ترابط وحب قوي جدًا خلال الكواليس ، وهذا لم يتواجد فى جميع الأعمال للأسف.

بعد فترة غياب دامت لسنوات قبل مشاركتك فى مسلسل “كامل العدد” ، فى وجهة نظرك ما الذى أختلف فى الساحة الفنية؟

فى الحقيقة أنا لا أري أني ابتعدت عن الساحة الفنية بشكل رسمي ، أن فقط اعتبرت غياب ال6 سنوات ما إلا استراحة محارب ، لكن لا يوجد اختلاف فى الوسط الفني لأن هناك الكثير من النجوم الشباب والمخرجين المتميزين دائمًا ، والسلبيات فى أى مجال هو وجود السىء والجيد.

هل ابتعادك لهذه الفترة عن الفن وعودتك له علاقة بانفصالك عن زوجك ، كما صرحتي من قبل؟

لا يوجد علاقة بانفصالي عن ابتعادي أو عودتي للفن ، لأن الانفصال حدث بيننا بسبب تفاقم المشاكل ، لكن لم يتم الانفصال بسبب رغبتي فى العودة للفن مطلقًا.

بعد أن تداول الكثير من الشائعات بخصوص عدم رغبتك بالعمل مع الزعيم عادل إمام فى مسلسل “فلانتينو” .. ما تعليقك على هذا الكلام؟

فى الحقيقة هذا كلام غير صحيح ولا منطقي بالمرة وهذه مجرد شائعات سخيفة، وأنا أتمني مشاركة الزعيم عادل إمام فى المزيد من الأعمال ، أنا فقط صرحت بأني لم أقتنع بالدور الذى كنت سأقدمه ضمن أحداث المسلسل والمشكلة كانت فى الورق ، لأن الدور كان فارغ والورق ليست مكتمل ، وعادل إمام رمز فني هام وهو بمثابة هرم.

وكيف شاهدتي قرار اعتزاله الفن بشكل نهائي خلال الفترة الماضية؟

فى الحقيقة أنا شهدت الفيديو الذى أعلن فيه أولاده عن هذا القرار ، لكني حتي الأن لم أقتنع بهذا القرار حتى أن يظهر الزعيم بنفسه وينطق بقرار اعتزاله هو أو أى فرد من أفراد أسرته بشكل حاسم ،حتى نتأكد من هذا القرار ، لذلك لا أستطيع أن أصرح بأن هذا قرار صائب أم لا .

ما الأعمال التى تستعد لها ألفت إمام خلال الفترة القادمة؟

أنا حاليًا منشغلة للغاية فى تصوير مسلسل “كامل العدد بلس 1” ولا أستطيع الالتفات لأعمال جديدة قادمة، وأتمنى العمل أن ينال إعجاب الجمهور.

هل كان فى خطة لمشاركة ألفت إمام فى مسلسل 2020 بمشاركة الفنانة نادين نجيم كما تداول من قبل ؟

نعم بالفعل ، كان هناك اتفاق على المسلسل منذ فترة ولكن تم التأجيل لأجل غير مسمي ، ولا أدري هذا بسبب الأحداث فى لبنان أم سيكون هناك عمل جديد أخر أقوي لنادين نجيم ، ولم يتم التعاقد حتي الأن وأنا لا أعرف السبب الرئيسي للتأجيل.