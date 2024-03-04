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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المطلوب هو القضاء على الفصائل الفلسطينية واسترداد الرهائن بالقوة

خبير إستراتيجي يكشف عن هدف نتنياهو من العمليات العسكرية

نتيناهو
نتيناهو

قال الدكتور "عبد العليم محمد"، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هدف نتنياهو من العمليات العسكرية في قطاع غزة هو القضاء على الفصائل الفلسطينية، والحصول على الرهائن بالقوة، وما شجعه على ذلك خروج 2 من الرهائن ولم يكونوا لدى الفصائل وكانوا لدى أحد الأسر الفلسطينية برفح.

وأوضح "عبد العليم محمد"، خلال حواره مع الإعلامي "أسامة كمال"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن هناك ظروفا تتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وجه شخصي وإسرائيل فيما يخص صفقة تبادل الأسرى، ورغبة في استرداد الأسرى بالقوة من فصائل المقاومة.

وأشار مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن بنيامين نتنياهو لا يريد أن يظهر بأنه يتنازل ويلبي شروط الصفقة أو الشروط التي تفرضها الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن لدى نتنياهو الأمل في أنه كلما زاد الضغط العسكري على الفصائل كلما قل ثمن الصفقة المدفوع من قبَل الاحتلال.

نتنياهو العمليات العسكرية جيش الاحتلال الاحتلال غزة الفصائل الفلسطينية الرهائن

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