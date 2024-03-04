متى؟.. أسامة حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل كهربا من الأهلي

كشف أسامة حسن نجم الزمالك السابق مفاجأة بشأن كهربا في تصريحاته مع الإعلامي مجدي عبد الغني عبر برنامجه المذاع ملعب الشمس.

وقال أسامة حسن في تصريحاته على الهواء: "كهربا هيمشي من الأهلي الصيف الجاي".

وكشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقف محمود عبد المنعم كهربا من استبعاده مع الأهلي.

وكتب عبر فيسبوك: “كهربا يقاوم العروض السعودية من أجل حبه للأهلي، ولكن اذا استمر استبعاده من كولر لنهاية الموسم سوف ينتقل الي الدوري السعودي ، حيث إن هناك أكثر من ٣ أندية سعودية أهمها نادي الحزم ترغب في احتراف كهربا والأهلي لم يتخذ هذه الخطوة قبل ايجاد البديل المناسب”.