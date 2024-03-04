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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف خطة كهربا حال توالي استبعاده مع الأهلي

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقف محمود عبد المنعم كهربا من استبعاده مع الأهلي.

وكتب عبر فيسبوك: “كهربا يقاوم العروض السعودية من اجل حبه للاهلي، ولكن اذا استمر استبعاده من كولر لنهاية الموسم سوف ينتقل الي الدوري السعودي ، حيث ان هناك اكثر من ٣ اندية سعودية اهمها نادي الحزم ترغب في احتراف كهربا والاهلي لم يتخذ هذه الخطوة قبل ايجاد البديل المناسب”. 

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

الأهلى الدوري السعودي رئيس نادي سموحة فرج عامر كهربا والأهلي محمود عبد المنعم موعد مباراة الأهلي

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