وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتفقدان محطة تنقية العباسة بطاقة195 ألف م3 يومياً

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محطة تنقية مياه العباسة، بمركز أبو حماد، بطاقة تصميمية 195 ألف م3 يومياً، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بالشرقية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، بالمحطة، لمتابعة سير العمل بمراحل تنقية مياه الشرب بالمحطة، والتى تتكون من 3 مراحل، كما استمعا إلى شرح تفصيلي من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن موقف خدمات مياه الشرب بمركز أبو حماد، والذى يقطنه 575 ألف نسمة، ويتم تغذيته من خلال مجموعة من المحطات بإجمالى طاقة تصميمية 248 ألف م3 يومياً، ويتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 839 كم.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمظهر العام للمحطة، وتعظيم الاستفادة من مساحة الأرض الخاصة بالمحطة، واستخدامها فى التوسعات المستقبلية فى حال الاحتياج إليها.

وتفقد الدكتور عاصم الجزار، والدكتور ممدوح غراب، مشروع صرف صحي قرية العباسة بمركز أبو حماد بالشرقية، والذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان، وتم التوجيه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروع، وذلك وسط فرحة كبيرة من أهالى القرية، الذين تقدموا بالشكر والتقدير لوزير الإسكان ومحافظ الشرقية، على جهودهما لتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرية، وتوابعها.