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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

توجيهات رئاسية بالإفراج عن البضائع بالموانئ .. نواب : يخفّض الأسعار .. وخطوة مهمة تعكس الإحساس بنبض الشارع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
  • الحكومة: الإفراج عن السلع الغذائية والأعلاف يحمي المواطن من جشع التجار 
  • موازنة البرلمان : الدولار ينخفض ويرتفع طبقًا للمتوافر من السيولة الدولارية
  • برلماني:  مصر قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات  لإقامة العديد من المشروعات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال متابعته اليوم، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، عن توجيهات الرئيس السيسي بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

 

وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانئ".

في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذه التوجيهات مؤكدين أنها ستسهم في إحداث إنفراجة بالأسواق المصرية،  كما أنها ستنعكس إيجابا على انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والتى ارتفعت قيمتها بشكل مبالغ فيه خلال الأيام الماضية.  

بداية، ثمن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، توجيهات الرئيس السيسي بالإفراج عن البضائع بالموانئ وأولويات للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ، مؤكدا أنه بمجرد دخول البضائع والموانيء والأعلاف حيز الجودة سيسهم في إحداث انفراجة وانضباط قي الأسواق ، الأمر الذي سينتج عنه انخفاض في الأسعار الفترة المقبلة .

 

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بعد توجيهات السيسي| وكيل موازنة البرلمان: انخفاض أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة

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بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري


وأكد " عمر " في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن الإفراج عن الأعلاف وانتهاء أزمتها سينتج عنه انخفاض في أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة المقبلة ، كما أن الإفراج عن الأدوية سينعكس إيجابا على وفرته.

وبعث وكيل موازنة البرلمان برسالة طمأنة للشارع المصري ، بانضباط الأسعار خلال الفترة المقبلة ، وعودة الاستقرار مرة اخرى وانخفاض مستوى التضخم.

وعن انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة ، أفاد " عمر " أن الدولار يخضع لسياسة العرض والطلب، ينخفض ويرتفع طبقًا للمتوافر من السيولة الدولارية.

من جانبه،ثمن النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإفراج عن البضائع بالموانئ وأولويات للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل دائما وأبدا من أجل توفير مستلزمات الإنتاج حتى تعمل جميع الشركات والمصانع بطاقتها القصوى.

و أشار إلى أن الإفراج عن السلع الغذائية ستكون بمثابة رسالة طمأنة للمواطن من خلال المساهمة في دخول السلع الغذائية والاستراتيجية تزامنا مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، ووجودها بوفرة في الأسواق وبمعارض أهلا رمضان .

وأكد " يحيي " في تصريحات خاصة لصدى البلد أن تنفيذ توجيهات الرئيس ستنعكس إيجابا على على عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها ، ودوران عجلة الإنتاج بتوفير مخزون استراتيجي يكفيها للعمل، الى جانب الحفاظ على العمالة وزيادة فرص العمل.

وشدد عضو البرلمان على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، معربًا عن ثقته التامة فى قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة العديد من المشروعات فى مختلف المجالات وبما يحقق الهدف الرئاسى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر .

 

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بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

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