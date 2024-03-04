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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإفراج عن البضائع بالموانئ وأولويات للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل دائما وأبدا من أجل توفير مستلزمات الإنتاج حتى تعمل جميع الشركات والمصانع بطاقتها القصوى.

 

و أشار إلى أن الإفراج عن السلع الغذائية ستكون بمثابة رسالة طمأنة للمواطن من خلال المساهمة في دخول السلع الغذائية والاستراتيجية تزامنا مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، ووجودها بوفرة في الأسواق وبمعارض أهلا رمضان .

 

و أكد " يحيي " في تصريحات خاصة لصدى البلد أن تنفيذ توجيهات الرئيس  ستنعكس إيجابا على على عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها ، ودوران عجلة الإنتاج بتوفير مخزون استراتيجي يكفيها للعمل، الى جانب الحفاظ على العمالة وزيادة فرص العمل.

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مدبولى: توجيهات رئاسية بالإفراج عن البضائع بالموانئ وأولويات للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف

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وشدد عضو البرلمان على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، معربًا عن ثقته التامة فى قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة العديد من المشروعات فى مختلف المجالات وبما يحقق الهدف الرئاسى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر .


جاء ذلك بعد ان تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و/ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، و/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و/ منى ناصر، مساعد وزير المالية، و/ دعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، و/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و/ أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.


و أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

 

وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانئ".

عبد الفتاح يحيي الرئيس السيسي البضائع الموانئ السلع الغذائية

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بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

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