توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة قبل رمضان.. جهود مكثفة من "التنمية المحلية"

قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إننا نتابع يوميًا التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار وجودة وكميات مناسبة خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية ولمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بكافة المحافظات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الاثنين، محافظ القاهرة خالد عبدالعال لمتابعة جهود المحافظة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الجارية على أرض المحافظة والملفات الخدمية المهمة.

تابع الوزير تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع والحملات الرقابية التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية؛ للتأكد من التزام التجار في الأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار.

وأشار إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأسبوعية لجهود المحافظات في تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، بجانب جولاته وافتتاح معارض "أهلًا رمضان".

ولفت إلى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى معارض "أهلًا رمضان".

متابعة الأسعار في الأسواق

من جانبه أشار المحافظ القاهرة إلى القيام بجولات على مدار الأسبوع بصورة مستمرة لمتابعة الأسعار في الأسواق والمنافذ بجميع الأحياء؛ لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال إن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ونشرها بجميع مناطق العاصمة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك بكافة أحياء القاهرة، بجانب 74 منفذًا لمبادرة المحافظة "المواطن أولًا" تقدم السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

ولفت إلى توافر كافة السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات، كما توجد حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق.

وفي السياق، تابع الوزير والمحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات الربع الأخير من الخطة الاستثمارية بأحياء المحافظة المختلفة للعام المالي الجاري (2023 - 2024)؛ لتلبية مطالب المواطنين وتحقيق رضاهم وبصفة خاصة بمشروعات الطرق والرصف والكهرباء، وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الأحياء وتحسين أداء الخدمات للمواطن.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أية معوقات تواجه أعمال التنفيذ.

وأكد محافظ القاهرة متابعته الأسبوعية لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها بالخطة الاستثمارية وكذا جولات نواب المحافظ الأربعة في جميع المناطق؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والرصف.

وتابع الوزير منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة في ظل عمل شركتي "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و"انفيروماستر" للخدمات البيئية وتدوير المخلفات في المنطقتين الشرقية والغربية فيما يخص القيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات، وذلك طبقًا للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين.

كما تابع الجهود المبذولة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة في تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية، وكذلك مشروعات البنية التحتية للمخلفات في نطاق المحافظة.

وأكد أهمية المتابعة على مدار الساعة لملف النظافة بمحافظة القاهرة وعمل شركتي القطاع الخاص على أرض الواقع بالأحياء المكلفين بالقيام بأعمال النظافة وجمع المخلفات بهما، واستمرار جهود هيئة النظافة والتجميل ورفع التراكمات اليومية من المخلفات والقمامة وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالقاهرة.

بدوره.. ثمن محافظ القاهرة جهود وزير التنمية المحلية والدعم الذي تقدمه الوزارة للمحافظة في العديد من الملفات الخدمية وعلى رأسها منظومة المخلفات الجديدة بالعاصمة؛ لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة.

وتابع وزير التنمية المحلية جهود المحافظة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن وتكليفات مجلس المحافظين الأخير برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا الملف المهم وعدم السماح بأية تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي تمثل تحديًا صارخًا لإرادة وهيبة الدولة.

ووجه بأهمية المتابعة لمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة والإزالة في المهد لأية مخالفات أو تعديات والمرور على الأراضي المستردة باستمرار؛ لعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين؛ حفاظًا على مقدرات الدولة وفقًا لأحكام القانون.

وبدوره..أشار محافظ القاهرة إلى توجيهاته لرؤساء الاحياء بالمتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدي جديدة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات.

وفي السياق، تابع وزير التنمية المحلية جهود محافظة القاهرة في تنفيذ المشروعات القومية الجارية مثل مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة بعدد من المناطق بالعاصمة والتعاون مع المواطنين بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات والاستجابة لطلباتهم بما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

