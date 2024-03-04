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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس زراعة الشيوخ: انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والسكر خلال أيام.. بشرط

اللحوم
اللحوم

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ والتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن ذلك سيُسهم فى توازن الأسعار وانخفاضها خلال أيام.

وقال الجبلى فى تصريحات له اليوم، إن انخفاض أسعار السلع بالأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، يرتبط حاليا، بمدى سرعة وإلتزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعدما تمكنت الدولة من توفير الدولار بعد صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن ذلك ساعد بشكل كبير فى القضاء على السوق الموازية للدولار وانخفاض سعره بشكل كبير.

أسعار اللحوم

وأضاف الجبلى، أن طن الذرة الصفراء على سبيل المثال، انخفض من 20 ألف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وهو الأمر الذى لابد أن يترتب عليه انخفاض كبير فى أسعار اللحوم والدواجن.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الدولة بذلت جهدا كبيرا فى السيطرة على الوضع الاقتصادى، يتبقى دورا على الحكومة يتعلق بسرعة تنفيذ القرارات والتوجيهات، والرقابة على الأسواق، والعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع مثل السكر، فى ظل وجود مخزون استراتيجى منه يكفى لستة شهور وفقا لما أعلنه وزير التموين.

وقال الجبلى، إن هناك دورا مهما على المواطن، للإسراع فى انخفاض الأسعار، وهو عدم السماح باستغلاله من جانب بعض التجار، وعدم التسرع فى شراء أى سلعة، والانتظار حتى تعود الاسعار لمعدلها الطبيعى.

وتوقع الجبلى، عودة مختلف الأسعار إلى معدلها الطبيعى خلال أيام قليلة مع حلول شهر رمضان، بنسبة تتراوح من 30 إلى 40 %، وذلك مع إلتزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس لضخ مزيد من السلع وكذلك فى ظل وعى المواطن وثقته فى خطوات الدولة للسيطرة على الأسعار.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، الأسعار التى ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، لم تكن أمر طبيعيا، وبالتالى لايمكن استمراراها، ولكن لابد من تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية بالإضافة إلى توعية المواطن.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم فى توازن الأسعار وانخفاضها.

الإفراج عن السلع

وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانىء".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.

السلع الغذائية الأدوية الأعلاف مستلزمات الإنتاج إنخفاض اسعار السلع

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