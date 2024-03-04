130 جنيهًا للكيلو.. رئيس زراعة الشيوخ يكشف مفاجأة عن أسعار اللحوم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان 2024 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم طرح كيلو اللحوم البلدي الطازج بسعر 320 جنيها للكيلو بدلًا من 480 جنيها كما يتم طرح اللحوم الطازجة السوداني بسعر 250 جنيها للكيلو ، بجانب توفير كافة السلع الغذائية بمنافذ وشوادر المعارض بكافة المحافظات.

انخفاض أسعار اللحوم

انخفاض أسعار اللحوم

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عبد السلام الجبلى، وجود انخفاض كبير فى أسعار السلع، ومنها اللحوم والدواجن والبيض بنسب تصل إلى 40%، خلال رمضان، مع توفير سلع أخرى كالسكر، وقال: "كيلو اللحم القايم سيصل إلى 130، ويصل للمستهلك بما يقرب من 200 إلى 250 جنيها وهنرجع للوضع الطبيعي".

وثمن النائب عبد السلام الجبلى خلال مداخلة تليفزيونية، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، شو دونيو، والوفد المرافق له، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لافتا إلى أن المنظمة شعرت بوجود نهضة حقيقية فى مصر بالقطاع الزراعى، متابعا أن زيارة منظمة الفاو استهدفت معرفة ما يدور على أرض الواقع فى مصر، مشيرا إلى أن هناك نظرة إعجاب لما تقوم به الدولة المصرية حاليا.

ونوه رئيس زراعة الشيوخ، بأن التوسع الأفقى يقارب الـ4 ملايين فدان، وهذا الرقم كبير، مؤكدا أهمية المراكز البحثية فى مصر والتى تعمل على زيادة الإنتاجية لكافة المحاصيل، مشيرا إلى أن الانتاج المحلى الذى يحدث الآن خاصة بعد الأزمة، زاد بشكل كبير فى المحاصيل الاستراتيجية، وهذا ينعكس على انخفاض أسعار السلع.

واختتم بأن انخفاض سعر الدولار إلى 50 يؤكد الثقة الكاملة فى الاقتصاد المصرى، متابعا: وفقا لمعلومات مؤكدة سيكون هناك انخفاض كبير فى السلع خلال شهر رمضان مع وفرة كافة السلع.

على جانب آخر افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية ما يزيد عن 115 معرض أهلا رمضان بمحافظات الجمهورية، حيث يتم إقامة معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب العديد من الشوادر بالمراكز الفرعية، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع و يتم تنظيم معارض "أهلا رمضان" بهدف توفير السلع الأساسية والرمضانية للمستهلكين بتخفيضات تصل إلى 30%، وتتضمن المعارض سلع السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة.