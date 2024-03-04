عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

130 جنيهًا للكيلو.. رئيس زراعة الشيوخ يكشف مفاجأة عن أسعار اللحوم

اللحوم
اللحوم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية  تخفيض أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان 2024  المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم طرح كيلو اللحوم البلدي الطازج بسعر 320 جنيها للكيلو بدلًا من 480 جنيها كما يتم طرح اللحوم الطازجة السوداني بسعر 250 جنيها للكيلو  ، بجانب توفير كافة السلع الغذائية بمنافذ وشوادر المعارض بكافة المحافظات.

أسعار اللحوم في السوق اليوم الجمعة 26 يناير 2024 - بوابة الأهرام
انخفاض أسعار اللحوم

انخفاض أسعار اللحوم

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عبد السلام الجبلى، وجود انخفاض كبير فى أسعار السلع، ومنها اللحوم والدواجن والبيض بنسب تصل إلى 40%، خلال رمضان، مع توفير سلع أخرى كالسكر، وقال: "كيلو اللحم القايم سيصل إلى 130، ويصل للمستهلك بما يقرب من 200 إلى 250 جنيها وهنرجع للوضع الطبيعي".

وثمن النائب عبد السلام الجبلى خلال مداخلة تليفزيونية، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، شو دونيو، والوفد المرافق له، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لافتا إلى أن المنظمة شعرت بوجود نهضة حقيقية فى مصر بالقطاع الزراعى، متابعا أن زيارة منظمة الفاو استهدفت معرفة ما يدور على أرض الواقع فى مصر، مشيرا إلى أن هناك نظرة إعجاب لما تقوم به الدولة المصرية حاليا.

txt

مشروع رأس الحكمة.. نصف قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة خلال 10 سنوات

txt

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

ونوه رئيس زراعة الشيوخ، بأن التوسع الأفقى يقارب الـ4 ملايين فدان، وهذا الرقم كبير، مؤكدا أهمية المراكز البحثية فى مصر والتى تعمل على زيادة الإنتاجية لكافة المحاصيل، مشيرا إلى أن الانتاج المحلى الذى يحدث الآن خاصة بعد الأزمة، زاد بشكل كبير فى المحاصيل الاستراتيجية، وهذا ينعكس على انخفاض أسعار السلع.

واختتم بأن انخفاض سعر الدولار إلى 50 يؤكد الثقة الكاملة فى الاقتصاد المصرى، متابعا: وفقا لمعلومات مؤكدة سيكون هناك انخفاض كبير فى السلع خلال شهر رمضان مع وفرة كافة السلع.

على جانب آخر افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية ما يزيد عن 115 معرض أهلا رمضان بمحافظات الجمهورية، حيث يتم إقامة معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب العديد من  الشوادر بالمراكز الفرعية، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع  و يتم تنظيم معارض "أهلا رمضان" بهدف توفير السلع الأساسية والرمضانية للمستهلكين بتخفيضات تصل إلى 30%،  وتتضمن المعارض سلع السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة.

اللحوم كيلو اللحوم الدواجن البيض السكر رمضان اهلا رمضان معرض اهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث إيتاي البارود

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

قبل الحكم عليه .. اعترافات صادمة للمتهم في وفاة أشرف عبد الغفور

موضوعات متعلقة

بشرى للمواطنين.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن في منتصف شهر رمضان

300 جنيه للكيلو.. الزراعة تطرح اللحوم البلدي في معارضها الدائمة

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

ترشيحاتنا

شهباز شريف يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء باكستان| فيديو

متى يكون المال حسرة عليك ولو كان حلالا؟ احذر الندامة بسبب فعلين

الثغرات ونقاط القوة.. كولر يدرس الزمالك قبل المواجهة المرتقبة بتقرير مفصل

توسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة وشوادر السلع الغذائية قبل رمضان بالقاهرة

بحضور أسر فلسطينية.. اجتماع داخل الأمم المتحدة مع ممثلي الدول الدائمة الأربعاء

الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط تكافل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكولاتة شباك زجاجي.. كيف احتفلت كادبوري بمرور 200 سنة على تأسيسها بإنجلترا

هترجعه بعد الحفلة.. جاكيت نسرين طافش يضعها في مأزق

بلح مدود.. احذر بعض الأنواع تباع بالأسواق

شمس الكويتية بإطلالة جريئة على إنستجرام| شاهد

فيديو

جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

اﻟﻤﺰﻳﺪ