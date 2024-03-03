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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب تراجعا جديدا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 3-3-2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 2780 جنيها مقارنة مع 2790 جنيها آخر سعر سجله أمس السبت، متراجعا 10 جنيهات، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات.

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 للبيع والشراء الخميس 9-3-2023 | Agri2day / اجري توداي
أسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب اليوم 

  • بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الآن 3188 جنيها للبيع، و3131 جنيها للشراء، في محلات الصاغة.
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، نحو 2780 جنيها للبيع، و2730 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 2391 جنيها للبيع، 2348 جنيها للشراء.
  • بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة، 1865 جنيها للبيع، 1831 جنيها للشراء.
  • سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في محلات الصاغة، 22 ألفا و320 جنيها.
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بعد انهيار الدولار.. أسعار الذهب اليوم في أدنى مستوى.. إلحق اشتري

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لمدة 5 أيام.. مواعيد صرف مرتبات فبراير ومارس بالزيادات استعدادًا لشهر رمضان

وأنهت أونصة الذهب العالمي تداولات شهر فبراير على ارتفاع طفيف وقد كان التذبذب هو المسيطر على تحركات خلال معظم فترات تداول هذا الشهر، ولكن تماسك سعر الذهب يعكس قدرته على تحمل الضغط السلبي من توقعات الفائدة الأمريكية بسبب استمرار الطلب على المعدن النفيس. 

وارتفع سعر الذهب الفوري خلال شهر فبراير بنسبة 0.3% ليغلق عند المستوى 2044 دولار للأونصة، بعد أن سجل اعلى مستوى خلال الشهر عند 2065 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 1984 دولار للأونصة. 

وبالرغم من الارتفاع والهبوط الكبير خلال آخر 3 أشهر تداول في سعر الذهب العالمي، إلا أن الملاحظ أن الاتجاه العرضي كان هو المسيطر على حركة الذهب بالرغم من هذا، وأن معظم فترات التداول كانت محصورة بين منطقة 2000 – 2050 دولار للأونصة.

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