عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2300 جنيه.. انخفاض غير متوقع يضرب أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين فى الاستثمار، فالمعدن الأصفر أصبح وعاءً ادخاريا آمنا وسط ارتباك الأسعار العالمية.

txt

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

txt

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كما تمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية، فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة انخفاض حاد.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم فى المحلات بدون مصنعية كما يلي:

- سجل عيار 24 حوالي 3188.5 بيعا و3108.5 جنيه شراءً.

- بلغ عيار 22 حوالي 2922.75 جنيه بيعا و2849.5 جنيه شراءً.

- سجل عيار 21 حوالي 2790 جنيها بيعا و2720 جنيها شراءً.

- حقق عيار 18 حوالي 2391.5 جنيه بيعا و2300 جنيه شراءً.

- بلغ عيار 14 حوالي 1860 جنيها بيعا و1813.25 جنيه شراءً.

- بلغ عيار 12 حوالي 1594.25 جنيه بيعا و1554.25 جنيه شراءً.

- سجل عيار 9 حوالي 1195.75 جنيه بيعا و1165.75 جنيه شراءً.

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب 22320 جنيه بيعا و21760 جنيه شراءً.

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات، والذي يضم شقين؛ جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة 35 مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35%.

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخرى، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا تاريخيا، حيث صعد سعر الأونصة بنحو 45 دولار،، وسجلت 2084 دولارا، وذلك بعد تصريحات مبشرة من جانب الفيدرالي الأمريكي.

وأصدر أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تصريحات مبشرة بشأن اقتراب السيطرة على التضخم خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو الفيدرالي الأمريكي، رفائيل بوستيك، في تصريحات له، إنه لا يرغب في رفع الفائدة مجددا، وهو ما دعم ارتفاعات الذهب بسبب التوقعات حول مستقبل سعر الفائدة.

txt

تجاوز التوقعات.. هبوط قوي بأسعار الذهب في مصر الآن

txt

2800 جنيه.. تراجع أسعار الذهب (اعرف الجرام بكام)

ووفق بيانات حديثة انتشرت من الفيدرالي حول السياسة النقدية، يقول البنك الاحتياطي الأمريكي إن تراجع الطلب وتحسن الإمداد في سوق العمل سيساهم في تحسين التضخم الأساسي للخدمات، وأضاف أن التضخم تباطأ بشكل ملحوظ ولكنه ما زال مرتفعًا عن هدف الفيدرالي الأمريكي.

وأشعلت هذه التوقعات أسعار الذهب، حيث ارتفعت العقود الفورية لمستوى 2.084 دولار للأوقية، بينما تسجل الأسعار في المعاملات الآجلة 2.093 دولار للأوقية بنسب ارتفاع تقارب 2%، ويأتي هذا مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لمستوى 103.872.

أسعار الذهب أخبار إنخفاض أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم آخر أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

هبوط عنيف| تفاصيل أكبر ضربة للسوق السوداء.. ومفاجأة في سعر الدولار الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

فرق متوسطة| تعرف على منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تجاوز التوقعات.. هبوط قوي بأسعار الذهب في مصر الآن

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

موضوعات متعلقة

30 جنيها دفعة واحدة.. أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب الآن بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

ترشيحاتنا

هل التسمية قبل الوضوء شرط لصحته ؟.. أمين الفتوى يوضح

محمد صلاح: استبعاد محمد النني من معسكر المنتخب أمر طبيعي

تعذيب ورفض الذهاب للمستشفى| نجل حلمي بكر يتهم أرملة الفنان.. وهذه تفاصيل جديدة

بعد أزمة دفنه.. تغيير مكان جنازة الموسيقار حلمي بكر

قرار عاجل من التعليم لسد عجز معلمي المواد التجارية في المدارس الفنية

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بشعر غجري تثير الجدل بإطلالة جريئة

قمر زي أمها.. ظهور ابنة أحمد السقا يشعل السوشيال ميديا|شاهد

بعد زيادة وزنها.. روبي تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان قصير

رقص وسط الشارع.. شرطي هندي ينظم المرور بطريقة غريبة|شاهد

فيديو

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ