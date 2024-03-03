2300 جنيه.. انخفاض غير متوقع يضرب أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين فى الاستثمار، فالمعدن الأصفر أصبح وعاءً ادخاريا آمنا وسط ارتباك الأسعار العالمية.

كما تمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية، فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة انخفاض حاد.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم فى المحلات بدون مصنعية كما يلي:

- سجل عيار 24 حوالي 3188.5 بيعا و3108.5 جنيه شراءً.

- بلغ عيار 22 حوالي 2922.75 جنيه بيعا و2849.5 جنيه شراءً.

- سجل عيار 21 حوالي 2790 جنيها بيعا و2720 جنيها شراءً.

- حقق عيار 18 حوالي 2391.5 جنيه بيعا و2300 جنيه شراءً.

- بلغ عيار 14 حوالي 1860 جنيها بيعا و1813.25 جنيه شراءً.

- بلغ عيار 12 حوالي 1594.25 جنيه بيعا و1554.25 جنيه شراءً.

- سجل عيار 9 حوالي 1195.75 جنيه بيعا و1165.75 جنيه شراءً.

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب 22320 جنيه بيعا و21760 جنيه شراءً.

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات، والذي يضم شقين؛ جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة 35 مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35%.

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخرى، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا تاريخيا، حيث صعد سعر الأونصة بنحو 45 دولار،، وسجلت 2084 دولارا، وذلك بعد تصريحات مبشرة من جانب الفيدرالي الأمريكي.

وأصدر أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تصريحات مبشرة بشأن اقتراب السيطرة على التضخم خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو الفيدرالي الأمريكي، رفائيل بوستيك، في تصريحات له، إنه لا يرغب في رفع الفائدة مجددا، وهو ما دعم ارتفاعات الذهب بسبب التوقعات حول مستقبل سعر الفائدة.

ووفق بيانات حديثة انتشرت من الفيدرالي حول السياسة النقدية، يقول البنك الاحتياطي الأمريكي إن تراجع الطلب وتحسن الإمداد في سوق العمل سيساهم في تحسين التضخم الأساسي للخدمات، وأضاف أن التضخم تباطأ بشكل ملحوظ ولكنه ما زال مرتفعًا عن هدف الفيدرالي الأمريكي.

وأشعلت هذه التوقعات أسعار الذهب، حيث ارتفعت العقود الفورية لمستوى 2.084 دولار للأوقية، بينما تسجل الأسعار في المعاملات الآجلة 2.093 دولار للأوقية بنسب ارتفاع تقارب 2%، ويأتي هذا مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لمستوى 103.872.