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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تجاوز التوقعات.. هبوط قوي بأسعار الذهب في مصر الآن

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب على المستوى المحلي، حيث خسر سعر الذهب ما يقرب إلى 1200 جنيها، منذ تعاملات الشهر الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، استمرت أسعار الذهب في الهبوط قبل أن تدخل في حالة من التذبذب والتداولات في نطاقات محددة.

يأتي ذلك في ظل استقرار الأوضاع في السوق المحلي بعد موجة الهبوط الأخيرة في سعر صرف الدولار في السوق الموازي عقب الإعلان عن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات السبت عند المستوى 2915 جنيه للجرام ليتداول عند المستوى 2770 جنيها للجرام لينخفض 145 جنيها، متجاوزا بذلك التوقعات، حيث كان من المتوقع أن يهبط سعر الذهب إلى ما بين 2800- 2900 جنيها للجرام من عيار 21 .

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من المتوقع أن يشهد سعر الذهب مزيدا من الهبوط خلال الفترة القادمة؛ ليصبح  شهر رمضان وقت مناسب للشراء.

وحسب تقرير لمؤسسة جولدمان ساكس المالية فإن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها من الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الأربع سنوات القادمة، وذلك وفقاً لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك.

سعر الذهب عالميا

وعالميا شهد سعر الذهب ارتفاعا قويا  مسجلا 2083 دولارا مقارنة 2033 دولار للاوقية الاسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  2374 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 2770 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3166 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 22.160 ألف مقارنة 24.200 جنيها بمستهل تعاملات الاسبوع الماضي.

توقعات أسعار الذهب 


وشهد سعر الأونصة العالمية ارتفاع كبير خلال تداولات الأسبوع الماضي لتغلق فوق مستويات هامة قد يفتح لها الباب لتسجيل المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، بعد عودة التوقعات إلى التزايد أن الفيدرالي الأمريكي سيلجأ إلى خفض الفائدة بحلول منتصف العام في ظل تأثر الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة بشكل سلبي بسبب استمرار الفائدة مرتفعة.

من جهة أخرى استمر التذبذب هو السائد في تداولات الذهب المحلي الذي تحرك في نطاق ضيق يوم أمس ولكنه يميل إلى الهبوط، على الرغم من ارتفاع كبير في سعر الأونصة العالمية، الأمر الذي يدل على تأثر الذهب المحلي بتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي وتوقعات الأسواق لحدوث تحريك قريب في سعر الصرف الرسمي. 

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