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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

دواجن
دواجن

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024 لليوم الرابع على التوالي، بعد الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبري والتي تسببت في تراجع حاد لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية.

وتشير التوقعات إلى مزيد من التراجع في سعر الدواجن خلال الفترة القليلة المقبلة، نظرًا للتراجع المُرتقب في أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

وتراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق بين 82 و85  جنيهًا للكيلو  مقارنة بـ 95 جنيهًا الأسبوع الماضي.

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وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي.

وكانت أسعار الدواجن ، قد شهدت ارتفاعًا مفاجئًا خلال الفترة الماضية،  حيث سجّل السعر  ارتفاعًا بأكثر من 25  جنيهًا تقريبًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي  . 

 

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية، إن لدينا اكتفاءً ذاتياً من الدواجن والبيض.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن 75% من الأعلاف الدواجن مُرتبطة بالنقد الأجنبي، مؤكدًا أن هناك توقعات بحدوث انخفاض تدريجي للأسعار.

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وعن سعر الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024، فسجّلت نحو 82 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء ، 98 جنيهًا لـ الدواجن الساسو و105 جنيهات لـ الدواجن البلدي.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 82 و85 جنيهًا للكيلو.. على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق. 

أسعار الأعلاف

  • تراجعت أسعار الأعلاف بنحو 2000 جنيه، فيما تراجع سعر الذرة والصويا بنحو 1000 جنيه في الطن الواحد.
  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 24 و26 ألف جنيه
  • أسعار الذرة، وصل سعر الذرة إلى 10200 جنيه .
  • وسجّل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه .

سعر البيض اليوم 

تراوح سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق  بين 145 و 155 جنيهًا للطبق. 

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر  145 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو  155 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 160 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 165 و170 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين  90 و96 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

 سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 30 جنيهًا.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 31 و 32 جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجّل  13 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.
  • سعر كتكوت زري 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 85  جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 90 و 96 جنيهاً للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 98 جنيهًا ليصل إلى المواطن بنحو  105 جنيهات.
  • وسعر الدواجن البلدي حر  115 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  75 جنيهًا للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 185 و200 جنيه للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 110 جنيهات للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس .

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