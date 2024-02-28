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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

صدى البلد

واصل سعر الدولار الهدوء مقابل الجنيه المصري عقب تراجعات قوية في  سعر صرف الدولار حيث فقد  سعر الدولار ما يقرب من 28 جنيها من قيمته في السوق الموازي.

وكان سعر الدولار قد بدأ في التراجع عقب إتمام صفقة الاستثمار الكبرى بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وهبط سعر الدولار في السوق السوداء من 73 إلى 45 جنيها خلال أيام قليلة، ومع توقعات بمزيد من التراجع خلال الايام القادمة، وفقا لتوقعات العديد من الخبراء واساتذة الاقتصاد.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء28-2-2024، في أسواق الصرف.

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تراجعات قوية في سعر الدولار مقابل الجنيه

 

شهدت الأيام الماضية، تراجعات قوية في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، حيث فقد سعر الدولار بأكثر من 28 جنيهًا من قيمة أمام الجنيه.

وسجل سعر الدولار في السوق الموازي 45 جنيهًا مقارنة بـ 73 جنيها في وقت سابق، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام القادمة.

وفي البنوك، واصل سعر الدولار الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27- 2-2024، في جميع البنوك العاملة في مصر للشهر الثامن على التوالي.

سعر الدولار اليوم 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجّلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

ووصل أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

بينما سجّل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلى سعر له داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليحقق 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنوك القطاع الخاص إلى حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، وقطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، وبلوم، والمشرق، والكويت الوطني، والأهلي الكويتي، وأبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، وفيصل الإسلامي".

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

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