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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم، بعد تراجعات قوية خلال الأيام الماضية على أثر تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازي.

وعالميا، ارتفع سعر الأونصة ، اليوم الثلاثاء في ظل تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات مؤشر التضخم الأمريكية وتصريحات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي. 

سجل سعر الذهب الفوري ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى في جلستين عند 2035 دولارا للأونصة ليتداول عند المستوى 2036 دولارا للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2031 دولارا للأونصة. 

وفي مصر، سجل سعر الذهب عيار 21 بنحو  3050 مقارنة 3000 جنيه ختام تعاملات أمس، و3100 متسهل تعاملات أمس.

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من المتوقع أن يشهد سعر الذهب مزيدا من الهبوط خلال الفترة القادمة؛ ليصبح  شهر رمضان وقت مناسب للشراء.

وحسب تقرير لمؤسسة جولدمان ساكس المالية فإن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها من الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الأربع سنوات القادمة، وذلك وفقاً لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك.

سعر الذهب عالميا

وعالميا شهد سعر الذهب تذبذب قوي ، ووصل إلى 2033 دولار للاوقية.

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  2593 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3050 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3457 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.200 جنيها 

مستقبل سعر الذهب  

الجدير بالذكر أن تأثير أخبار صفقة رأس الحكمة دفعت سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى التراجع بمقدار 4 جنيهات تقريباً، وهو ما كان له أثر سلبي كبير على أسعار الذهب التي تراجعت بشكل كبير كون التسعير الأساسي للذهب يكون من خلال سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

أكدت شعبة الذهب أن أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الهبوط خلال الفترة القادمة، وأن شهر رمضان سيكون وقت مناسب للشراء.

وبشكل عام شهر فبراير كان بمثابة شهر التصحيح بالنسبة لأسعار الذهب خاصة بعد مارثون ارتفاعات قوية لسعر الذهب منذ بداية العام وصلت به إلى مستويات تاريخية في حدود 4200 جنيه للجرام تقريبا دون الحصول على تصحيح واضح.

والآن مع الانخفاض الحالي في سعر الذهب بسبب تراجع الدولار الموازي وضعف الطلب المحلي خلال فترة ما قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى عمليات البيع العكسي من المواطنين مع تخوفهم بتسجيل الذهب لمزيد من الهبوط قد يعطي فرص لدخول السوق من جديد.

الفترة القادمة قد تشهد زيادة في الطلب المحلي بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من شهر رمضان بالتزامن مع فترة الأعياد، وقد يعمل هذا على عودة الأسعار إلى الارتفاع من جديد، فتراجع السعر يظل فرصة لدخول السوق من جديد لأن الذهب يعد ادخار لحفظ قيمة الأموال وليس مضاربة.

تراجعت أسعار الذهب بقوة  في السوق المحلي،  بعد الإعلان عن توقيع صفقة الاستثمار الكبري “ رأس الحكمة” بين مصر والامارات بإجمالي استثمارات 35 مليار دولار، مما  دفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى التراجع ليزيد من خسائر الذهب.

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