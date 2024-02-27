عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط مستمر| الدولار يقترب من سعره في السوق الرسمي.. رقم غير متوقع

تراجع سعر الدولار
تراجع سعر الدولار

واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الهبوط، اليوم الثلاثاء، وفقد  سعر الدولار ما يقرب إلى 28 جنيها من قيمته في السوق الموازي.

وكان سعر الدولار قد بدأ في التراجع عقب إتمام صفقة الاستثمار الكبرى بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وهبط سعر الدولار في السوق السوداء من 73 إلى 45 جنيها خلال أيام قليلة.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27-2-2024، في أسواق الصرف.

txt

عكس الاتجاه| تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن

txt

فتح الاستعلام للمتقدمين في مسابقة معلم فصل في 8 محافظات| الرابط

تراجعات قوية في سعر الدولار مقابل الجنيه

 

شهدت الأيام الماضية، تراجعات قوية في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، حيث فقد سعر الدولار بأكثر من 28 جنيهًا من قيمة أمام الجنيه.

 

وسجل سعر الدولار في السوق الموازي  45 جنيهًا مقارنة بـ 73 جنيها في وقت سابق، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام القادمة.

وفي البنوك، واصل سعر الدولار الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27- 2-2024، في جميع البنوك العاملة في مصر للشهر الثامن على التوالي.

سعر الدولار اليوم 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

 


وسجّلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

ووصل أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

بينما سجّل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلى سعر له داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليحقق 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنوك القطاع الخاص إلى حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، وقطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، وبلوم، والمشرق، والكويت الوطني، والأهلي الكويتي، وأبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، وفيصل الإسلامي".

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار سعر الدولار في السوق السوداء الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار صفقة الإستثمار الكبرى الامارات البنك الأهلى المصرى بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

موضوعات متعلقة

فتح الاستعلام للمتقدمين في مسابقة معلم فصل في 8 محافظات| الرابط

عكس الاتجاه| تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن

التخطيط القومي يعقد برنامجين تدريبيين لتعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة

أقل من 3000 جنيه.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 مفاجأة

الجنيه يتعافى.. هبوط حاد في أسعار الدولار

الشيخ: كمت ترد على الاستفسارات الخاصة بالخدمة المدنية والموضوعات المتعلقة بالتنظيم والإدارة

صالح الشيخ: "كمت" صممت على نحو يمكنها فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية

ترشيحاتنا

الحوار الاقتصادي.. 6 ملفات عاجلة على طاولة جلسة التعامل مع الدين الخارجي

مش مخطوف.. زوجة حلمي بكر ترد على الاتهامات الموجهة إليها

من جانب واحد| الأهلي يضرب بلدية المحلة بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

سداد 2.7 مليون دولار لفك القيد بنادي الزمالك.. تفاصيل جديدة

هبوط مستمر| الدولار يقترب من سعره في السوق الرسمي.. رقم غير متوقع

رئيس بنك مصر: صفقة رأس الحكمة لها أهمية كبيرة لضبط سوق الصرف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 فئات.. اللفت يسبب مشاكل خطيرة لهؤلاء الأشخاص

فردية وجماعية.. طرح بوسترات مسلسل "المداح أسطورة العودة"

رمت نفسها| والدة ضحية حادث الشروق تكشف تفاصيل جديدة.. ماذا حدث؟

جون شتاينبك الحاصل على نوبل..حرق جسده وحظرت أشهر رواياته عناقيد الغضب

فيديو

الحق أبوك في أيامه الأخيرة..نجل حلمي بكر يتهم زوجة أبيه بتعذيب الموسيقار

السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة لبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط| فيديو وصور

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ