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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فتح الاستعلام للمتقدمين في مسابقة معلم فصل في 8 محافظات| الرابط

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن اتاحة الاستعلام عن موقف المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل) للعام الثالث، في 8 محافظات، من حيث القبول المبدئي وموعد امتحاناتهم، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .

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وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم، إن المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام لها هي، محافظات ( مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، وأسوان)، سيتم عقد امتحاناتهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، خلال الفترة من 4 إلى 9 مارس القادم.


ومن المقرر أن يقوم الجهاز بالإعلان عن باقي المحافظات والمسابقات الأخرى عند الإنتهاء من إجراءات مراجعة وتدقيق مستندات التقدم.. وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة صفحته على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة معلم فصل بوابة الوظائف الحكومية وظائف وزارة التربية والتعليم

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