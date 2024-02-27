انخفاض سعر الدولار الأمريكي في بورصة موسكو اليوم

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي عند بداية تداولات بورصة موسكو اليوم بمقدار 14 كوبيكاً، مقارنة بسعره عند آخر إغلاق ليصل إلى 92.24 روبلاً.

وفي الوقت نفسه صعد سعر صرف العملة الأوروبية بواقع 8 كوبيكات لتبلغ 100.08 روبل، فيما استقر سعر صرف اليوان الصيني عند مستوى الإغلاق السابق البالغ 12.76 روبلاً.

فيما ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون تقريرا رئيسيا للتضخم في الولايات المتحدة في أسبوع مليء بالبيانات وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات حول التوقيتات المحتملة لخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2033.34 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2043.00 دولارا للأوقية.