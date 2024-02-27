عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض سعر الدولار الأمريكي في بورصة موسكو اليوم

الدولار
الدولار

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي عند بداية تداولات بورصة موسكو اليوم بمقدار 14 كوبيكاً، مقارنة بسعره عند آخر إغلاق ليصل إلى 92.24 روبلاً.

وفي الوقت نفسه صعد سعر صرف العملة الأوروبية بواقع 8 كوبيكات لتبلغ 100.08 روبل، فيما استقر سعر صرف اليوان الصيني عند مستوى الإغلاق السابق البالغ 12.76 روبلاً.

فيما  ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون تقريرا رئيسيا للتضخم في الولايات المتحدة في أسبوع مليء بالبيانات وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات حول التوقيتات المحتملة لخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2033.34 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2043.00 دولارا للأوقية.

الدولار الدولار الأمريكى سعر صرف الدولار بورصة سعر صرف العملة الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

بعد حريق لوكيشن التصوير.. أول رد فعل من بطل مسلسل الكبير أوي

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

ترشيحاتنا

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 11 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية

التحديث الأخير للأسعار عالميا.. ارتفاع الذهب وتراجع الدولار اليوم الثلاثاء

مفاجأة جديدة عن مكافآت نهائي كأس مصر بالسعودية

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

بعد سرقة مجوهراتها.. المتهم الثاني في قضية ميرهان حسين: مكنش معايا حاجة فتشوني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

الكشف عن 5 أسباب وراء اختفاء العصافير في روسيا.. ما القصة؟

نادي درجة ثانية ينافس باريس سان جيرمان واتحاد جدة على خطف صلاح

بالحجاب والعباية.. زوجة حمادة هلال تشعل السوشيال ميديا في عيد ميلادها

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ