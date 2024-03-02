2800 جنيه.. تراجع أسعار الذهب (اعرف الجرام بكام)

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين في الاستثمار، فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاريا آمنا، وسط ارتباك الأسعار العالمية.

وتمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة؛ لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية، فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة انخفاض حاد.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم في المحلات، دون مصنعية، ما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3257 جنيها للبيع و3211 جنيها للشراء.

- فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2850 جنيهًا للبيع و 2800 جنيه للشراء.

- فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2442 جنيهًا للبيع و2408 جنيهات للشراء .

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 22800 جنيه للبيع و22480 جنيها للشراء.

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين، جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة 35 مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% كما سيتم تقسيم الجزء المالي على دفعتين الأولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار مليار دولار، وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار.

سعر الذهب بالمصنعية

يختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

على المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب عالميا بالدولار ارتفاع حيث كشفت بيانات مؤشرات أسعار المستهلكين تباطؤ معدلات التضخم على أساس سنوي بالمؤشرين الرئيسي والأساسي حيث سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير 2.8 % والذي جاء سلبي للدولار وإيجابي للذهب حيث سجلت أونصة الذهب 2084 $ للبيع و2083 $ للشراء بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 881.40 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم أيضا 0.6 بالمئة إلى 947.35 دولار. لكن المعدنين سجلا تراجعا للشهر الثاني على التوالي، ولامس البلاديوم أدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات عند 849.13 دولار.