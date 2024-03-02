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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية؛ حيث يزيد البحث خلال الأيام الحالية عن أسعار الذهب في مصر، والتي تشهد موجة هبوط كبيرة إلى مستويات ما دون الـ 3000 جنيه ، للعيار الأشهر في مصر وهو عيار 21، بينما هبط عيار 18 الشهير لشراء المشغولات في محلات الصاغة المختلفة إلى  أقل من 2500 جنيه.

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بدأت موجة هبوط الأسعار الخاصة بالمعدن الأصفر منذ أيام، بعد إعلان الحكومة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والتي تدعم خزينة الدولة بـ35 مليار دولار، علاوة على اقتراب صرف صندوق النقد القرض المصري، ما أدى إلى انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.

سعر الذهب تراجع بقوة من أعلى سعر سجله يناير الماضي ، متخطيا حاجز الـ 4 آلاف جنيه لعيار 21 و32400 جنيه للجنيه الذهب حينها  ولكن، انهارت  الأسعار  على خلفية تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بعدما سجل نحو 71 جنيها  كأعلى سعر ، إلى الاقتراب بقوة من 40.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، في السوق الموازية مجددا دون مستويات الـ45 جنيها، متراجعا بنحو 3-5 جنيهات، و متراجعا من نحو 63 جنيها يوم الخميس قبل الماضي، ونحو 71-73 كأعلى سعر، بفضل جهود الدولة في جذب الاستثمار وإنجاز صفقة رأس الحكمة التي تغذي الموازنة بنحو 35 مليار دولار، مع اعلان أخبار جديدة بشأن قرض صندوق النقد الدولي ولكم ما أثر على النزول بهذه القوة هو وصول الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة قبل ساعات ودخولها البنك المركزي.

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