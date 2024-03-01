صدمة للدولار بالسوق السوداء وتساؤلات حول مصير أسعار الذهب ..فيديو

قدمت مذيعة صدي البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن سعر الذهب والدولار اليوم، وتساؤلات حول مصير أسعار الذهب

٤٨ جنيها هو آخر تحديث لسعر الدولار في السوق الموازية و سلسلة هبوط متواصلة لسعر الأخضر .



عيار ٢١ يهبط أكثر من ٨٠٠ جنيه من أعلى سعر وصل إليه في يناير الماضي .. ماذا يحدث في سوق الدولار و الذهب و كيف أثرت صفقة رأس الحكمة على الاقتصاد فور الإعلان عنها ؟؟ و هل ستعود اسعار الذهب الارتفاع من الجديد الفترة المقبلة أم ستستقر ؟



ونبدأ بالدولار في السوق الموازية حيث انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالسوق السوداء اليوم ليسجل 48 جنيها مقابل 50 جنيها أمس الخميس متراجعا من نحو 71-73 كأعلى سعر، بفضل جهود الدولة في جذب الاستثمار وإنجاز صفقة رأس الحكمة التي تغذي الموازنة بنحو 35 مليار دولار.

فقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش احتفالية قادرون باختلاف أول امس إن الدفعة الأولى من استثمارات مشروع رأس الحكمة دخلت البنك المركزي الثلاثاء الماضي وأن البنك سيتلقى اليوم الجمعة دفعة أخرى من هذه الأموال.

ويجري التعامل علي الدولار بسعر نحو 45-46 جنيها، مسجلا الهبوط الأكبر في تاريخ التعاملات، بعد إعلان تصريحات مديرة صندوق النقد بشأن قرض مصر، بعد صفقة رأس الحكومة التي هوت به من أعلى مستوى.

كما يبحث الألاف يوميا عن سعر الدولار في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع إعلان الصفقة الكبرى الخاصة بمشروع رأس الحكمة، إذ شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد الدولي قام بتسوية قضايا رئيسية مع السلطات المصرية في مراجعة لبرنامج قروضه البالغة ثلاثة مليارات دولار، وإنه ينبغي أن يضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.

و من جهة أخرى كان قد أعلن البنك المركزى المصرى، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 35.249 مليار دولار نهاية يناير 2024، مقارنة بـ 35.219 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2023 بارتفاع قدره 30 مليون دولار.

و عن بعض العملات العربية مقابل الجنيه المصري

فقد سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع

، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع،

وسجل الدينار الكويتي 99.35 جنيه للشراء و100.28 جنيه للبيع و ذلك ، وفقاً للبنك الأهلي.

و ننتقل إلى الذهب حيث شهد سعر الذهب موجة هبوط كبيرة لأول مرة منذ يناير الماضي الذي سجل فيه أعلى سعر، متخطيا حاجز الـ 4 آلاف جنيه لعيار 21 و32400 جنيه للجنيه الذهب حينها ولكن، تراجعت الأسعار على خلفية تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بعدما سجل نحو 71 جنيها كأعلى سعر ، نتيجة إعلان الحكومة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات

وشهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة انهيار علي مستوى جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية حوالي 2880 جنيه للجرام بعد أن وصل خلال الفترة الماضية إلي3600 جنيها للجرام فيما سجل عيار 14 حوالى 1925.

و عن أسعار الذهب اليوم فهي كالتالي

سعر عيار 24 : 3291 جنيها

سجّل سعر الجرام عيار 21 : 2880 جنيها

سجّل سعر الجرام عيار 18 : 2914جنيها

سجّل سعر الجرام عيار 14: 1925 جنيه للشراء

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 : 23000 جنيها

وعلي المستوي العالمي

حومت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر، الجمعة، بعد بيانات أشارت إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يترقب المتعاملون تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2047.29 دولار للأونصة بعد أن بلغ 2050.59 دولار أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2055.60 دولار.

وأظهرت البيانات، الخميس، ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير 2.4 بالمئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ فبراير 2021، بعد صعوده 2.6 بالمئة في ديسمبر.

ويركز مسؤولو البنك المركزي الأميركي على التقدم الإجمالي فيما يتعلق بالتضخم، والذي يقولون إنه سيمهد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

و في سياق متصل قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الذهب قد شهدت تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية بعد توقيع الحكومة أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر يدخل مصر مع الجانب الإماراتي مقابل 35 مليار دولار ستدخل مصر، موضحا أن دخول هذه المليارات من الدولارات لمصر تسبب في إنهيار السوق السوداء للعملة والتي تسببت في انخفاض كبير في أسعار الذهب لأن التجار في مصر يقومون بتسعيره وفقا لدولار السوق السوداء .

أوضح غراب، أن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض الدولار في السوق السوداء خلال الفترة المقبلة خاصة مع دخول أول دفعة من الصفقة وهي 15 مليار دولار بعد أيام قليلة، و20 مليار دولار خلال شهرين، مؤكدا أن توفير هذه المليارات بالبنوك للمستوردين فلن يلجأ المستورد للسوق السوداء لتوفير النقد الأجنبي، وهذا يسهم بلا شك في ضرب السوق السوداء للعملة من ناحية وتقليل الفجوة بين الدولار الرسمي والدولار بالسوق الموازي والذي لن يلجأ له إلا السلع الترفيهية فقط .

وأشار غراب، إلى أن التوقعات تشير إلى أنه بعد دخول هذه الأموال من النقد الأجنبي لمصر قد يلجأ المركزي لتحريك سعر الصرف وفقا للتوقعات وذلك من أجل السيطرة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها تدريجيا، مؤكدا أن هذا يؤدي إلى استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لسعر الذهب فقد يستمر التراجع خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع انخفاض الدولار بالسوق السوداء وانخفاض الطلب على الذهب وزيادة المعروض منه حتى يستقر سعره عند السعر العادل وهو السعر المتوافق مع السعر العالمي للذهب، موضحا أنه حينها سيكون الوقت مناسب جدا للشراء والاستثمار في الذهب .

و عن الذهب أكد غراب، أن الفترة المقبلة بعد التراجع الذي شهدته أسعار الذهب سيتبعه حالة من الاستقرار في الأسعار، مؤكدا أن هناك زيادات كبيرة ستحدث في سعر الذهب ولكن ليس في الوقت الحالي لكن قد يحدث في مايو أو يونيو القادم حينما يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة ومع الاستمرار في خفض الفائدة حتى نهاية العام سيتجه المستثمرون بتحويل استثماراتهم من الدولار إلى الذهب فيزيد الإقبال عليه فيزيد سعره عالميا وهذا ينعكس على السعر محليا بالزيادة.

تابع غراب، أن التقارير العالمية تشير إلى احتمالية ارتفاع أسعار الذهب خلال 12 إلى 18 شهرا القادمة ليصل لـ 3 الاف دولار للأونصة، خاصة اذا استمرت البنوك في زيادة مشترياتها من الذهب بشكل حاد، أو حدوث ركود تضخمي محتمل، مؤكدا أن البنوك المركزية للصين وروسيا والهند والبرازيل وغيرها من الدول قد زادت من مشترياتها من الذهب خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن الركود العالمي العميق قد يدفع الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة بسرعة ليصبح الذهب أكثر جاذبية فيزيد الاستثمار فيه فيزيد سعره .