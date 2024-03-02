تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

يزيد البحث خلال الأيام الحالية عن أسعار الذهب في مصر، والتي تشهد موجة هبوط كبيرة إلى مستويات ما دون الـ 3000 جنيه ، للعيار الأشهر في مصر وهو عيار 21، بينما هبط عيار 18 الشهير لشراء المشغولات في محلات الصاغة المختلفة إلي أقل من 2500 جنيه.

بدأت موجة هبوط الأسعار الخاصة بالمعدن الأصفر منذ أيام، بعد إعلان الحكومة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والتي تدعم خزينة الدولة بـ35 مليار دولار، علاوة على اقتراب صرف صندوق النقد القرض المصري، ما أدى إلى انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.

سعر الذهب تراجع بقوة من أعلى سعر سجله يناير الماضي ، متخطيا حاجز الـ 4 آلاف جنيه لعيار 21 و32400 جنيه للجنيه الذهب حينها ولكن، انهارت الأسعار على خلفية تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بعدما سجل نحو 71 جنيها كأعلى سعر ، إلى الاقتراب بقوة من 40

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تصريحات صندوق النقد

وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي، قبل يومين أنه تم حل القضايا الأساسية في مراجعة الصندوق لبرنامج قرض مصر ونتوقع اتفاقًا في غضون أسابيع، بعد ساعات من دخول المليارات كدفعة أولى من أموال رأس الحكمة مع دخول الدفعة الثانية أمس وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها خلال احتفالية قادرون باختلاف الأربعاء.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 18

سعر الذهب اليوم عيار 18، محل اهتمام يهم شريحة كبيرة من الراغبين في شراء الأصفر، ويكثر التعامل عليه في البيع والشراء بمحلات الصاغة لشراء الشبكة من السلاسل والخواتم والدبل وغيرها، والذي استقر على تراجع قوي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم من نحو 2472. بعد2571 جنيها و3442 جنيهًا، بنهاية يناير.

كم سعر جرام الذهب؟

يزيد البحث عن سعر جرام الذهب كم؟ خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

أما عن العيار الأشهر عيار 21 ، سجل تراجعا ملحوظا في محلات الصاغة بقيمة نحو 1200 جنيه، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا.

سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب هبوط قوي غير مسبوق في محلات الصاغة، بعد موجة ارتفعت فيها الاسعار في قمتها، إذ فقد الجنيه الذهب آلاف وهبط سعر عيار 21 بقيمة 1200 جنيه من أعلى سعر.

وتراجعت الأسعار بعد أن سجّل سعر الجرام عيار 21، 3700 جنيه قبل عدة أيام، عاد اليوم ليهبط عند 2885 جنيها للبيع اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

تراجعت أسعار الأصفر بشكل غير مسبوق ليسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 3297 جنيها بعد 3428 جينها و4154 جنيهًا قبل أيام، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

سعر الذهب الآن في مصر

كما هيط سعر الجنيه الذهب هبوط بقوة خلال ساعات، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية و بالمصنعية.

الجنيه الذهب للباحثين عن تفاصيله يزن 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 23080 جنيه للبيع بعد نحو 24000 جنيه للشراء بفارق نحو 700 جنيه، وبعد 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

الذهب

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر: 3320 جنيهًا للشراء و3297 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 2905 جنيهًات للشراء و 2885 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2490 جنيهًا للشراء و 2472 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم السبت : 1936 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 23240 جنيه للشراء و 23080 جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

كم سعر الأونصة اليوم؟ هو ما يبحث عنه الراغبين في الاستثمار ومتابعة تطورات سعر الذهب يبحث عن سعرها الكثير وفي الغالب تزن نحو (31.1 جرام) عيار 24 قيراط، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها، وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية قفزة ليصل نحو 2084 دولارًا، ونحو 104,851 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

تعتبر المصنعية سعر إضافي يضاف على ثمن الجرام، وهي ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك معرفته، ويتغير من تاجر إلى آخر، ، خاصة عند شراء الشبكة.

يتم حساب مصنعية الذهب على من خلال إضافة 80 وحتى 200 جنيه زيادة على سعر الجرام في الغالب، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا وقد تكون أعلى لدى البعض.