بشرى للمواطنين.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن في منتصف شهر رمضان

قال سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن واللحوم ستنخفض وأن المستهلك سيشعر بانخفاض الأسعار بعد انتهاء دورة الإنتاج والذي تأخذ ٤٥ يوماً ومن المتوقع أن يصل سعر الكيلو إلى ٩٠ ج للمستهلك في منتصف شهر رمضان.

وأضاف سامح في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن المواطن سيشعر بانخفاض أسعار كل السلع الغذائية وبعيدا عن المعارض بدء من منتصف شهر رمضان.

وأكد أن مع الإنتاج وقدوم المواسم الزراعية ستعود الأسعار أفضل من الأول مشدد على المواطنين بضرورة عدم التكالب على السلع، والابتعاد عن تخزينها، والشراء على قدر الاحتياج



