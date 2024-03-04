التموين : توريد 50 ألف طن سكر القصب الخام للقابضة للصناعات الغذائية

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية يمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) فترة الوصول من 15 – 30 أبريل و/أو من 1 – 15 مايو 2024 وذلك بالسداد : At Sight ، على أن تقدم أسعار العروض على أساسCIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي.

وبحسب البيان على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 9 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية، وباقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.