أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 1-3-2024

استقرت أسعار بورصة الدواجن والبيض، اليوم الجمعة 1-3-2023، رغم ارتفاعات الأيام الماضية، وذلك بعد انخفاض أسعار الأعلاف بنحو 2500 جنيه لكل طن وهو ما يدفع التوقعات بانخفاض مرتقب في أسعار الدواجن والبيض قريبا بدعم من انخفاض أسعار الأعلاف حيث هبط سعر طن الأعلاف بنحو 2.5 ألف جنيه ليتراجع سعر طن الأعلاف إلى 30 ألف جنيه.

سعر البانيه اليوم الجمعة 1-3-2024

سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن اليوم حوالي من 220 جنيه إلى 240 جنيها.

سعر كيلو الأوراك

سجل سعر كيلو الاوراك اليوم في محلات الطيور والدواجن حوالي 110 جنيهات.

انخفاض أسعار الدواجن اليوم

وتزامنا مع هبوط أسعار الاعلاف تشهد أسعار الدواجن والبيض انخفاضا طفيفا في الأسواق رغم زيادة الطلب على الفراخ البيضاء والبلدي بعد ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير في الأسواق ليتخطى سعر كيلو اللحوم 400 جنيه.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يسجل 91 جنيها ليصل إلى المستهلك سعر كيلو الفراخ البيضاء حوالي 105 جنيهات.

أسعار الدواجن الساسو يسجل 105 جنيهات.

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن اليوم حوالي 220 جنيها.

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر كيلو الاوراك اليوم في محلات الطيرو والدواجن حوالي 110 جنيهات.

أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 149جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 170 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 151 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 175 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 160 جنيه في المزرعة لتصل إلى المستهلك 180 جنيه.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يسجل 91 جنيها ليصل إلى المستهلك سعر كيلو الفراخ البيضاء حوالي 105 جنيهات.

أسعار الدواجن الساسو يسجل 110 جنيهات

سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن اليوم حوالي 220 جنيهات.

سجل سعر كيلو الاوراك اليوم في محلات الطيور والدواجن حوالي 110 جنيهات.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 149 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 165 جنيها.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 151 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 165 جنيها.

سجل سعر كرتونة البيض البلد نحو 160 جنيه في المزرعة لتصل إلى المستهلك 170 جنيها.

تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية تذبذب كبير ما بين ارتفاع وانخفاض فى الأسواق، بعد ارتفاعات كبيرة شهدتها الدواجن خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى الرغم من انخفاض الأعلاف إلا أنه لا يزال هناك ارتفاع فى أسعار الدواجن.

2500 جنيه تراجعا في أسعار الأعلاف

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأعلاف، سجلت تراجعا بين 2000 جنيه وحتى 2500 جنيه في الأسواق المصرية، بعد زيادة المعروض من حبوب الصويا والذرة الصفراء بالأسواق، مشيرا إلى زيادة الطلب في شهر رمضان على الدواجن بنسبة 20 لـ 25‎%‎.