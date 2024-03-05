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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاي نحافظ على المعدة في الصيام طوال رمضان؟

المعدة
المعدة

لم يتبق على رمضان سوى أيام قليلة ويتخوف بعض الأشخاص من آلام المعدة خلال فترة الصيام. 

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نصائح للصيام بدون آلام المعدة 

لذلك يقدم الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدي البلد بعض النصائح للحفاظ على صحة المعدة خلال شهر رمضان أثناء الصيام والتي تتمثل فيما يلي :

تناول وجبة السحور: قم بتناول وجبة السحور الغنية بالألياف والبروتين والكربوهيدرات المعقدة. هذا سيساعد في توفير الطاقة للجسم طوال النهار ومنع الشعور بالجوع المفرط أثناء الصيام.

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية: حاول تجنب تناول الأطعمة الدهنية والمقلية خلال وجبات الإفطار والسحور، حيث يمكن أن تزيد من احتمال حدوث الشعور بالانزعاج المعدي.

تناول وجبات خفيفة صحية: يمكنك تناول وجبات خفيفة صحية بين وجبات الإفطار والسحور، مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمكسرات والزبادي الطبيعي. تجنب الوجبات الثقيلة والمقلية التي تزيد من الشعور بالثقل في المعدة.

تجنب الأطعمة المسببة للغازات: تجنب تناول الأطعمة التي تسبب الغازات مثل البقوليات والمشروبات الغازية، حيث يمكن أن تسبب انتفاخًا واضطرابات في المعدة.

شرب السوائل بين الإفطار والسحور: حافظ على شرب كمية كافية من السوائل بين وجبات الإفطار والسحور، بما في ذلك الماء والعصائر الطبيعية والشوربات الخفيفة. تجنب تناول الكميات الكبيرة من السوائل في وقت واحد لتجنب الشعور بالانتفاخ والانزعاج.

الابتعاد عن المشروبات الكافئة والمنبهة: تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، حيث يمكن أن تتسبب في جفاف المعدة وزيادة الحموضة.

الابتعاد عن التدخين: يجب تجنب التدخين في شهر رمضان، حيث يمكن أن يسبب تهيجًا للمعدة وتفاقم الأعراض المعوية.

إذا كنت تعاني من مشاكل معديّة مزمنة أو مشاكل صحية أخرى، يُفضل استشارة الطبيب قبل بدء الصيام للحصول على نصائح وتوجيهات شخصية تناسب حالتك الصحية.

صحة المعدة الصيام السحور المعدة الشعور بالجوع

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