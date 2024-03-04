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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لو تناولت الجزر يوميا.. تفاصيل مدهشة

صدى البلد

يعد الجزر من الخضروات التى تمتلك فوائد صحية عديدة للجسم إذا تم الحصول عليه يوميا .

إليك بعض فوائد الجزر المذهلة وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا:

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1. صحة العين:

يُعدّ الجزر غنيّاً بفيتامين "أ" الذي يُساعد على تحسين الرؤية وحماية العين من الأمراض مثل: العمى الليلي: صعوبة الرؤية في الإضاءة الخافتة.
التنكس البقعي المرتبط بالعمر: فقدان البصر المركزي.
إعتام عدسة العين: غشاوة على عدسة العين تُعيق الرؤية.


2. صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي الجزر على الألياف الغذائية التي تُساعد على:

تحسين الهضم وتسهيل حركة الطعام عبر الأمعاء.


منع الإمساك يساعد الجزرفي الوقاية من الامساك بسبب الألياف الطبيعية كما أنه يعمل على علاجه.


تعزيز صحة الأمعاء: 

دعم نمو البكتيريا النافعة التى تحارب الأمراض والميكروبات الضارة 
 

تعزيز جهاز المناعة:

يُعدّ الجزر مصدراً غنيّاً بفيتامين "سي" الذي يُساعد على:

تقوية جهاز المناعة: مقاومة العدوى والأمراض.


محاربة الجذور الحرة: 

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.


تسريع التئام الجروح: 

دعم عملية إصلاح الأنسجة.
 

صحة البشرة:

يحتوي الجزر على مضادات الأكسدة التي تُساعد على:

حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وتقليل التجاعيد والعلامات الدقيقة.


تعزيز صحة البشرة وإضفاء النضارة والحيوية.

تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد.
 

صحة القلب:

يُساعد الجزر على خفض ضغط الدم والكوليسترول، مما يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

صحة العظام: 

يُساعد الجزر على تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام.
صحة الفم: 

يُساعد الجزر على تنظيف الأسنان ومنع تسوسها.
صحة الكبد: 

يُساعد الجزر على تنظيف الكبد من السموم
 

الجزر إعتام عدسة العين الالياف الطبيعية الوقاية من الإمساك الكوليسترول تقوية جهاز المناعة تعزيز جهاز المناعة هشاشة العظام فوائد الجزر

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