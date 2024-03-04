ماذا يحدث لو تناولت الجزر يوميا.. تفاصيل مدهشة

يعد الجزر من الخضروات التى تمتلك فوائد صحية عديدة للجسم إذا تم الحصول عليه يوميا .

إليك بعض فوائد الجزر المذهلة وفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا:

1. صحة العين:

يُعدّ الجزر غنيّاً بفيتامين "أ" الذي يُساعد على تحسين الرؤية وحماية العين من الأمراض مثل: العمى الليلي: صعوبة الرؤية في الإضاءة الخافتة.

التنكس البقعي المرتبط بالعمر: فقدان البصر المركزي.

إعتام عدسة العين: غشاوة على عدسة العين تُعيق الرؤية.



2. صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي الجزر على الألياف الغذائية التي تُساعد على:

تحسين الهضم وتسهيل حركة الطعام عبر الأمعاء.



منع الإمساك يساعد الجزرفي الوقاية من الامساك بسبب الألياف الطبيعية كما أنه يعمل على علاجه.



تعزيز صحة الأمعاء:

دعم نمو البكتيريا النافعة التى تحارب الأمراض والميكروبات الضارة



تعزيز جهاز المناعة:

يُعدّ الجزر مصدراً غنيّاً بفيتامين "سي" الذي يُساعد على:

تقوية جهاز المناعة: مقاومة العدوى والأمراض.



محاربة الجذور الحرة:

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.



تسريع التئام الجروح:

دعم عملية إصلاح الأنسجة.



صحة البشرة:

يحتوي الجزر على مضادات الأكسدة التي تُساعد على:

حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وتقليل التجاعيد والعلامات الدقيقة.



تعزيز صحة البشرة وإضفاء النضارة والحيوية.

تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد.



صحة القلب:

يُساعد الجزر على خفض ضغط الدم والكوليسترول، مما يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

صحة العظام:

يُساعد الجزر على تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام.

صحة الفم:

يُساعد الجزر على تنظيف الأسنان ومنع تسوسها.

صحة الكبد:

يُساعد الجزر على تنظيف الكبد من السموم

