"الصحفيين" تفتتح معرض أهلا رمضان|صور وفيديو

افتتح خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمد الباهي رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، منفذ معرض أهلا رمضان بمقر نقابة الصحفيين.

حضر افتتاح المعرض جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ويوفر المعرض كافة السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة لأعضاء النقابة.



تفقد نقيب الصحفيين السلع الموجودة في المعرض ويبلغ سعر كيلو اللحمة 250 جنيها والسكر ب 27 جنيها، وتنوعت السلع بين السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق والفول والعدس والسمن والشاي وياميش رمضان .

أوضحت نقابة الصحفيين فى بيان لها، أن معرض أهلا رمضان مستمر طوال شهر رمضان، ويفتح يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء ، وتتوفر به كافة السلع الاساسية.

تخفيف الاعباء

ويحرص مجلس نقابة الصحفيين، على تخفيف الأعباء والتيسير على الزملاء بتوفير العديد من الخدمات داخل النقابة .