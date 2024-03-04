وزير التموين: نراقب كتابة الأسعار على السلع في الأسواق

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من كتابة الأسعار على السلع سواء من خلال طباعة السعر على العبوات أو من خلال لاصق على العبوة في حالة عدم إمكانية الطباعة.

وتابع خلال افتتاح احد السلاسل التجارية في منطقة الأسمرات أنه يتم مراجعة الأسعار المعلنة على السلع وكذلك المسجلة على الحاسب الآلي للتأكد من الشفافية وهو في اطار التعاون بين وزارة التموين والتجارة لضبط السوق.

أصدر الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزاري لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والانشطة التجارية الاخرى في شهر رمضان، ونص التوجيه على انشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين واخرى فرعية بالادارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

وصرح المتحدث الرسمي أحمد كمال - معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن التوجيه قد شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءا بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على ان تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة ، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرا على المواطنين.

كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ان السيد الاستاذ الدكتور الوزير قد وجه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية للتأكد من توافر واسعار وجودة السلع وخاصة الاساسية بالاسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين ومنافذ جمعيتي، اضافة الى الرقابة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بمحطات خدمة السيارات.



وفي سياق متصل وجه الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات باستمرار متابعة اقامة معارض وشوادر اهلا رمضان وتوفير كافة السلع وباسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالاسواق الخارجية.