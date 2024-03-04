شعبة المستوردين: الحكومة رصدت 1.3 مليار دولار للإفراج عن السلع الهامة

أكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة المصرية عملت على الاهتمام بملف الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، والتي لها أهمية كبيرة لدى المواطن المصري.

وقال أحمد شيحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أن الحكومة رصدت 1.3 مليار دولار كدفعة أولى للإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية والأدوية والمواد الخام.

وتابع عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإفراجات عن البضائع ستساهم في ضبط الأسواق، وتراجع الأسعار ووفرة السلع في الأسواق، والقضاء على جزء كبير من احتكار التجار.