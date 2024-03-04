الإفراج عن الأعلاف والأدوية.. متحدث الوزراء يزف بشرى بشأن السلع الإستراتيجية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار الإفراج بصورة فورية عن السلع والبضائع التي تمثل أولوية للمواطن خلال الفترة الحالية، هو قرار هام، خاصة أنه تم الإفراج عن الاعلاف والأدوية والسلع الإستراتيجية.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن السلع الموجودة في الجمارك تصل تكلفتها إلى 2 مليار دولار، مؤكدا أنه سيتم بدء تنفيذ الإفراجات مما سيكون هناك مزيد من السلع المعروضة بالأسواق.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع الإفراجات الجمركية للسلع الغذائية الأساسية والاعلاف والأدوية، مؤكدا أننا نعمل على جذب استثمارات كبرى في مجالي الزراعة والصناعة.