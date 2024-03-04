إفراجات جمركية فورية.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة عن الأسعار

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على توفير الموارد الدولارية لمواجهة التحديات الراهنة، مضيفًا أن رئيس الوزراء يتابع الإفراج الجمركية للشلع الغذائية الأساسية والاعلاف والأدوية.

أضاف وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الإفرجات الجمركية سيكون بصورة فورية وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اليوم.

وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن نعمل على جذب استثمارات كبرى في مجالس الزراعة والصناعة.