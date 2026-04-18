حقيقة تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، عدم صحة ما تردد بشأن وجود نية لتخفيف الأحمال أو انقطاع الكهرباء، مشددًا على أن الدولة وضعت خططًا متكاملة لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أن وزير البترول أكد بشكل قاطع عدم وجود أي اتجاه لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، لافتًا إلى أن جميع الاستعدادات اللازمة تم اتخاذها لتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

وأشار إلى أن الوزارة وفّرت كميات كافية من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، مؤكدًا أن الأوضاع مستقرة وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية لضمان مرور فصل الصيف دون أزمات في الطاقة.

وشدد المتحدث باسم وزارة البترول على أن الدولة تعمل وفق خطط واضحة ومدروسة للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة بشكل آمن ومستدام.