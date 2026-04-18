انهيار ضريح سيدي يعقوب أحد مشايخ الطرق الصوفية بدنشواي .. وتحرك رسمي عاجل | صور

شهدت قرية دنشواي بمركز الشهداء في محافظة المنوفية مساء اليوم واقعة انهيار أحد الأضرحة، مما استدعى التحرك العاجل من الأجهزة التنفيذية والأمنية للتعامل الفوري مع الحالة الطارئة.

وانتقل محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء على الفور إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية اللازمة، برفقة منال عبده نائب رئيس المدينة ومحمد الشيخ رئيس الوحدة القروية بدنشواي ومدير إدارة أوقاف الشهداء، ومندوب عن الطرق الصوفية، وقوة من مركز شرطة الشهداء.

وتم اتخاذ الإجراءات الفورية برفع آثار الهدم من الطريق العام لتيسير الحركة ومنع أي معوقات مرورية، كما تم فرض كردون أمني بمحيط الموقع حفاظاً على سلامة المواطنين ومنع الاقتراب من منطقة الخطر.

وتجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وذلك بالتنسيق مع مندوبي الطرق الصوفية والجهات المختصة، للوقوف على أسباب الانهيار واتخاذ كافة التدابير اللازمة.