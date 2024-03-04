انخفاض الأسعار بهذا الإجراء .. متحدث الوزراء يزف بشرى للمواطنين

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توافر السلع فى الأسواق وبداية تدفقها من خلال الإفراج الجمركي، سيسهم خلال الايام القليلة المقبلة على زيادة المعروض من السلع الغذائية فى الأسواق وأيضا توفير مستلزمات الإنتاج.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا سوف يسهم فى زيادة إنتاج المصانع من السلع الأساسية، وبالتالي خلال الأيام المقبلة سيسهم هذا الأمر بجانب الإجراءات الأخري فى إنخفاض الأسعار وزيادة المعروض منها.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان الدولة لديها رؤية فى التحرك لتجاوز التحديات الإقتصادية الراهنة وتحقيق الإستقرار الإقتصادي.