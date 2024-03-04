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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إصدار 249 قرار علاج على نفقة الدولة | وإجراءات لـ117 مريض أورام

الدكتور أشرف عقبة
الدكتور أشرف عقبة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب جامعة عين شمس سابقا، إن اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء بذلت جهودا عظيمة، إذ استجابت لـ991 حالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت 249 قرارا بالعلاج على نفقة الدولة، وتوفير الإجراءات الطبية لـ117 حالة من مرضى الأورام، وكذلك عمليات الجاما نايف.

وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة الطبية العليا أصدرت 36 قرارا خاصا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وإصدار 32 قرارا من رئيس الوزراء من الحالات الطارئة، بالإضافة إلى توفير الأدوية للمرضى، وتركيب أطرف صناعية وأجهزة تعويضية لـ64 حالة، والكشف على 9510 مواطنين ضمن قوافل اللجنة في محافظات القليوبية والمنوفية والغربية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يهتم بالحالات العاجلة، إذ أن اللجنة تقوم بالاستجابة السريعة، وعمل كل ما يلزم للمرضى، مؤكدا أن كل هذه الجهود تمت خلال شهر فبراير الماضي. 

الدكتور أشرف عقبة جامعة عين شمس أقسام الباطنة والمناعة مجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي

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