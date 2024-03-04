الحكومة: طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص إجراء متبع في العالم

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل طرح الحكومة إدارة وتشغيل المطارات أمام شركات القطاع الخاص.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،: "الدولة المصرية حريصة على رفع كفاءة الأصول".

وأضاف محمد الحمصاني:" الدولة ستقوم باختيار استشاري عالمي؛ لوضع رؤية وخطة متكاملة لطرح إدارة وتشغيل مطارات مصرية أمام القطاع الخاص".

وتابع محمد الحمصاني: "نستهدف تحسين الخدمة المقدمة للمسافرين والسائحين واستيعاب الزيادة المتوقعة من أعداد السائحين".

وأكمل محمد الحمصاني: "طرح المطارات للإدارة والتشغيل لشركات القطاع الخاص إجراء متبع في عدة دول في العالم ".