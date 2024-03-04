برلمانية توضح فوائد طرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص

أيدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إعلان الحكومة البدء في الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص.

تحسين الخدمات المقدمة للركاب

قالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن طرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص من ضمن ماتتخذه خطة الدولة لمشاركة القطاع الخاص مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وكذا زيادة الإيرادات المحصلة، مشيدة بالاستعانة بالخبرات العالمية في تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري.

أشارت عضو مجلس النواب الي أهمية تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر مع العمل على زيادة الإيرادات، وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، بجانب تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري.