نادِ سعودي يخطف صفقة نارية من الأهلي.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن اتفاق نادي الاتفاق السعودي مع اللاعب أحمد حسن كوكا، لضمه في صفقة انتقال حر.

وكتب سانتي أوانا، الصحفي بشبكة فوت ميركاتو الفرنسية عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” قائلاً: “توصل الاتفاق السعودي وأحمد حسن كوكا إلى اتفاق”.

وأضاف: “انهارت صفقة انتقال لوك دي يونغ إلى النادي السعودي بعد التوصل إلى اتفاق شفهي”.

واختتم: “قرر الاتفاق الانسحاب من المفاوضات بعد أن أراد الوكيل تغيير شروط العقد”.

الأهلي مهتم بضم كوكا

كانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع أحمد حسن كوكا وعودته مجددًا إلى القلعة الحمراء، كونه أحد أبناء النادي الأحمر.