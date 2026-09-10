سمير عارف: تفعيل منظومة المقاصة خطوة حاسمة لحل أزمة مستحقات المستثمرين

في خطوة تستهدف حل أزمة مستحقات المستثمرين وتعزيز السيولة لدى المصانع، عقدت جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تفعيل منظومة المقاصة والتسويات المالية، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع وزارة المالية لتنظيم وتسريع إجراءات رد الأعباء والمستحقات المالية للمستثمرين.

منظومة المقاصة.. تحرك لتيسير مستحقات المستثمرين

وأكد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن تفعيل منظومة المقاصة يأتي في إطار العمل على ترجمة التوجيهات الرئاسية الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالمستحقات المالية والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع الجهات الحكومية.

وأوضح أن أهمية المنظومة تتزايد في مدينة العاشر من رمضان، التي تضم أكثر من 5 آلاف مصنع، وتتطلب طبيعة النشاط الصناعي بها التعامل المستمر مع عدد كبير من الجهات الحكومية، الأمر الذي يجعل وجود آلية فعالة للمقاصة والتسويات المالية ضرورة لتيسير الإجراءات وتسريع حصول المستثمرين على مستحقاتهم.

رد الأعباء يدعم السيولة والقدرة التنافسية للصناعة المصرية

وشدد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان على أن تفعيل منظومة المقاصة ورد الأعباء والمستحقات المالية للمصدرين من شأنه أن يحقق مجموعة من الآثار الإيجابية على القطاع الصناعي، وفي مقدمتها تعزيز السيولة النقدية لدى الشركات والمصانع، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وتساهم المنظومة في دعم معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين قدرة الشركات على التوسع في الإنتاج، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة حجم الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ منظومة المقاصة

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من قيادات جمعية مستثمري العاشر من رمضان وأعضاء مجموعة العمل المعنية بتيسير منظومة المقاصة، حيث شارك كل من المهندس أيمن رضا، الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسي، والدكتور محيي حافظ، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور صبحي نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما شارك المهندس حسن الفندي، رئيس لجنة الضرائب والتأمينات الاجتماعية، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين، المدير العام للجمعية، إلى جانب الدكتورة نسرين لاشين، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين ورئيس مجموعة عمل تيسير منظومة المقاصة.

وضم الاجتماع كذلك محمود مصطفى، مقرر مجموعة عمل منظومة المقاصة، وأحمد جمال والدكتورة سارة سعد، عضوي مجموعة العمل.

أكثر من 50 ممثلًا عن مصانع العاشر

وشهد اللقاء حضور أكثر من 50 ممثلًا عن مصانع مدينة العاشر من رمضان، بما يعكس اهتمام مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي بمتابعة خطوات تفعيل منظومة المقاصة، والوقوف على آليات تنفيذها ومدى تأثيرها على سرعة تسوية المستحقات المالية ورد الأعباء للمستثمرين.

مستهدفات المبادرة

وتستهدف المبادرة في مجملها دعم بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المصانع والشركات، بما يسهم في تحسين دورة السيولة داخل القطاع الصناعي، ويدعم قدرة المستثمرين على مواصلة الإنتاج والتوسع وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد والصادرات المصرية.