قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أرض التجلي» تفتح خزائنها.. موسم اللوز والتين والتوت بين جبال سانت كاترين
وزير التعليم يحسم الجدل بشأن حالة المدارس وجاهزيتها للدراسة
وزير التعليم مُنفعلاً: لو مواد الهوية دخيلة على المدارس الدولية "يبقي لازم نقفلها"
الجو في أول أسبوع مدارس.. ملامح حالة الطقس خلال الأيام القادمة
الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بإزالة الأشجار المقابلة لشقتها في مدينة بدر..وهذه عقوبة الجريمة
مصر تدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية
مصرع 20 شخصا في حريق سفينة شحن بالصين
قرار إيراني عاجل بشأن السفن المارة من مضيق هرمز
زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق
أحمد زايد يكشف تفاصيل «وثيقة الإسكندرية» لتعضيد الهوية الوطنية
الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.. نص بيان الخارجية
وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة: 205.553 طالب حصلوا على أقل من 50%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سمير عارف: تفعيل منظومة المقاصة خطوة حاسمة لحل أزمة مستحقات المستثمرين

الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان
الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان
علياء فوزى

في خطوة تستهدف حل أزمة مستحقات المستثمرين وتعزيز السيولة لدى المصانع، عقدت جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تفعيل منظومة المقاصة والتسويات المالية، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع وزارة المالية لتنظيم وتسريع إجراءات رد الأعباء والمستحقات المالية للمستثمرين.

منظومة المقاصة.. تحرك لتيسير مستحقات المستثمرين

وأكد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان  أن تفعيل منظومة المقاصة يأتي في إطار العمل على ترجمة التوجيهات الرئاسية الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالمستحقات المالية والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع الجهات الحكومية.

وأوضح أن أهمية المنظومة تتزايد في مدينة العاشر من رمضان، التي تضم أكثر من 5 آلاف مصنع، وتتطلب طبيعة النشاط الصناعي بها التعامل المستمر مع عدد كبير من الجهات الحكومية، الأمر الذي يجعل وجود آلية فعالة للمقاصة والتسويات المالية ضرورة لتيسير الإجراءات وتسريع حصول المستثمرين على مستحقاتهم.

رد الأعباء يدعم السيولة والقدرة التنافسية للصناعة المصرية

وشدد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان على أن تفعيل منظومة المقاصة ورد الأعباء والمستحقات المالية للمصدرين من شأنه أن يحقق مجموعة من الآثار الإيجابية على القطاع الصناعي، وفي مقدمتها تعزيز السيولة النقدية لدى الشركات والمصانع، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وتساهم المنظومة في دعم معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين قدرة الشركات على التوسع في الإنتاج، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة حجم الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ منظومة المقاصة

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من قيادات جمعية مستثمري العاشر من رمضان وأعضاء مجموعة العمل المعنية بتيسير منظومة المقاصة، حيث شارك كل من المهندس أيمن رضا، الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسي، والدكتور محيي حافظ، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور صبحي نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما شارك المهندس حسن الفندي، رئيس لجنة الضرائب والتأمينات الاجتماعية، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين، المدير العام للجمعية، إلى جانب الدكتورة نسرين لاشين، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين ورئيس مجموعة عمل تيسير منظومة المقاصة.

وضم الاجتماع كذلك محمود مصطفى، مقرر مجموعة عمل منظومة المقاصة، وأحمد جمال والدكتورة سارة سعد، عضوي مجموعة العمل.

أكثر من 50 ممثلًا عن مصانع العاشر 

وشهد اللقاء حضور أكثر من 50 ممثلًا عن مصانع مدينة العاشر من رمضان، بما يعكس اهتمام مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي بمتابعة خطوات تفعيل منظومة المقاصة، والوقوف على آليات تنفيذها ومدى تأثيرها على سرعة تسوية المستحقات المالية ورد الأعباء للمستثمرين.

مستهدفات المبادرة

وتستهدف المبادرة في مجملها دعم بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المصانع والشركات، بما يسهم في تحسين دورة السيولة داخل القطاع الصناعي، ويدعم قدرة المستثمرين على مواصلة الإنتاج والتوسع وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد والصادرات المصرية.

مستثمرو العاشر الدكتور سمير عارف الصادرات المستثمرين الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

عموتة

فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟

أحمد فتوح

سأنتظر تقدير الزمالك.. أحمد فتوح يكشف موقفه حال تلقي عرض من الأهلي

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ترشيحاتنا

لانش بوكس

فاكرينها صحية|.. تحذير: أطعمة ممنوعة في اللانش بوكس تسبب أضرارا خطيرة

التدخين

التدخين والكحول.. أسباب غير متوقعة وراء إصابتك بنوع سرطان شهير

مخبوزات السمسم

للانش بوكس.. اكتشف طريقة عمل فطائر السمسم

بالصور

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد