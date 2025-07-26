أحمد حسن يعلق علي حكاية ناشئ الكرة المنياوي ..شاهد

علق الإعلامي أحمد حسن علي البوست المنتشر بشأن لاعب كرة المنيا المتصدر التريند، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"البوست ده وصلني من أكتر من حد ولفت نظري على السوشيال ميديا .. الحقيقة أنا بحب النوعية دي لأننا كلنا بدأنا كده والولد ماشاء الله عليه واضح إن عنده حلم وطموح واصرار على النجاح فياريت أي حد يقدر يوصلني بيه ونشوف الطريقة اللي نساعده بيها ونشجعه يكمل مشواره لأنه يستاهل هو واللي زيه، بعيداً عن إنه كمان من المنيا".

كان اللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الأهلي قرر اتخاذ عدد من القرارات بخصوص حسن احمد حسن لاعب فريق نادى البنك الأهلي مواليد 2012.

وتضمنت القرارات إقامة اللاعب بإستراحة النادي وتسهيل كافة أموره، عقد لقاء يجمع رئيس نادي البنك الأهلي واللاعب للإطمئنان على تسهيل كافة الأمور التى تتعلق به من أجل التركيز فى التدريبات والتألق بقميص نادي البنك الأهلي فى قادم المنافسات.

وأشار بيان للنادي إلى أن إدارة نادي البنك الأهلي تعمل دائماً على تشجيع ودعم المواهب فى جميع اللُعبات والذى إنعكس على تحقيق الألقاب والبطولات فى مختلف المنافسات.