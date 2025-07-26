قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادِ سعودي يخطف صفقة نارية من الأهلي.. تفاصيل
الأهلي يرفع عرضه المالي لشراء أسامة فيصل و يوافق علي المبلغ المطلوب من البنك الأهلي
بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يخسر برباعية من ميلان وديا
47 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم
أحمد حسن يعلق علي حكاية ناشئ الكرة المنياوي ..شاهد
سكاي نيوز عربية: سقوط 1700 قتيل في اشتباكات السويداء
الرئيس السيسي يعرب عن ترحيبه باعتزام فرنسا الإعلان بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
إئتلاف تحيا مصر بالتعليم يطالب الرئيس بالتدخل لحل أزمة نتيجة الثانوية العامة
سعر الذهب اليوم السبت في مصر.. الجنيه يتراجع 600 جنيه وعيار 21 مفاجأة
بريطانيا: نعمل على خطة لإسقاط المساعدات في غزة بالتعاون مع الأردن
خلال حملات أمنية مكبرة.. التحفظ على 4 أطنان من الدقيق البلدي المدعم
فضيحة للاحتلال.. وزير إسرائيلي متطرف يدعو إلى محو غزة وتهويدها بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يعلق علي حكاية ناشئ الكرة المنياوي ..شاهد

احمد حسن
احمد حسن
باسنتي ناجي

علق الإعلامي أحمد حسن علي البوست المنتشر بشأن لاعب كرة المنيا المتصدر التريند، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"البوست ده وصلني من أكتر من حد ولفت نظري على السوشيال ميديا .. الحقيقة أنا بحب النوعية دي لأننا كلنا بدأنا كده والولد ماشاء الله عليه واضح إن عنده حلم وطموح واصرار على النجاح فياريت أي حد يقدر يوصلني بيه ونشوف الطريقة اللي نساعده بيها ونشجعه يكمل مشواره لأنه يستاهل هو واللي زيه، بعيداً عن إنه كمان من المنيا".

كان اللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الأهلي قرر اتخاذ عدد من القرارات بخصوص حسن احمد حسن لاعب فريق نادى البنك الأهلي مواليد 2012.

وتضمنت القرارات إقامة اللاعب بإستراحة النادي وتسهيل كافة أموره، عقد لقاء يجمع رئيس نادي البنك الأهلي واللاعب للإطمئنان على تسهيل كافة الأمور التى تتعلق به من أجل التركيز فى التدريبات والتألق بقميص نادي البنك الأهلي فى قادم المنافسات.

وأشار بيان للنادي إلى أن إدارة نادي البنك الأهلي تعمل دائماً على تشجيع ودعم المواهب فى جميع اللُعبات والذى إنعكس على تحقيق الألقاب والبطولات فى مختلف المنافسات.

احمد حسن الاهلي لاعب المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

وزير التربية والتعليم

16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

“تعليم سوهاج” يفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة أصدقاء المكتبة

محافظ المنيا يتفقد قطعة أرض لانشاء سوق حضاري

محافظ المنيا يتفقد قطعة أرض لإقامة سوق حضاري لتجارة الجملة بسمالوط على مساحة 4 أفدنة

وكيل المعهد الازهرى بالاقصر

وكيل معهد الأقصر: محمد مصطفى الثالث على الجمهورية فخر لشباب الأزهر

بالصور

أخبار السيارات| مشترو السيارات الكهربائية يبتعدون عن تسلا.. فولكس فاجن تخسر بسبب ترامب

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

مشترو السيارات الكهربائية في أمريكا يبتعدون عن تسلا.. اعرف السبب

تسلا
تسلا
تسلا

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟.. أطباء يوضحون

هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية
هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية
هل تنزل أكياس المبيض مع الدورة الشهرية

مأساة "المنيا" تهز القلوب| وفاة أسرة كاملة بسبب مبيد قاتل.. أستاذ سموم يحذر: "الموت حتمي ولا علاج"

مأساة أسرة المنيا بسبب مبيد حشري خطير
مأساة أسرة المنيا بسبب مبيد حشري خطير
مأساة أسرة المنيا بسبب مبيد حشري خطير

فيديو

منع الحمل

حبة جديدة لمنع الحمل من خلال عدم وصول الحيوانات المنوية

شريف الليثي

أسرع طلاق.. تفاصيل انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

أنغام داخل مستشفى بألمانيا

بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

منة عدلي القيعي

جهاز تنفس صناعي ودكتور إسعاف.. منة القيعي تكشف عن أغرب فرح في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد