الجيش اللبناني: سقوط مسيرة إسرائيلية بأطراف بلدة ميس الجبل

أعلن الجيش اللبناني عن سقوط مسيرة إسرائيلية تحمل قنبلة يدوية في أطراف بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد، مؤكدا أنهم عملوا على تأمين محيط سقوط المسيرة الإسرائيلية وتفجير القنبلة اليدوية، وذلك بحسب ما نشرته «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

من جانب آخر؛ قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تسير على الطريق بين بلدتي صريفا والطّويري في قضاء صور، بالقطاع الغربي من الجنوب اللبناني، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأوضح أن سيارات الدفاع المدني هرعت إلى موقع الاستهداف لمحاولة السيطرة على الحريق، بينما نُقل مصاب إلى أحد المستشفيات وسط أنباء أولية غير مؤكدة عن مقتل شخص.

تفاصيل الهجوم وهوية المستهدف

وأشار إلى أن وزارة الصحة اللبنانية ستصدر بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح تفاصيل الهجوم وهوية المستهدف.