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أحمد سنجاب: القوات الدولية تساهم في دعم المجتمعات المحلية بالتعاون مع الجيش اللبناني
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد سنجاب: القوات الدولية تساهم في دعم المجتمعات المحلية بالتعاون مع الجيش اللبناني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ركزت بشكل لافت على الدور الإنساني والاجتماعي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، خصوصًا في المناطق الجنوبية.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» على شاشة القاهرة الإخبارية، أن المتابعة الإعلامية خلال الأشهر الماضية كانت تركز على دور اليونيفيل في دعم الجيش اللبناني في إخلاء المناطق ومواجهة التحديات الأمنية جنوب البلاد. لكن اليوم، هناك تسليط للضوء على دور اليونيفيل في دعم المجتمعات المحلية، لا سيما بالتعاون مع الجيش في القطاع الشرقي جنوب نهر الليطاني.

وأشار سنجاب، إلى أن منطقة جنوب نهر الليطاني تعرّضت خلال الفترات الماضية لاعتداءات واسعة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أدّت إلى تدمير كبير في البنية التحتية، شمل أعمدة الإنارة، شبكات الري، شبكات الصرف الصحي، والطرق الرئيسية.

ولفت إلى أن الكتيبة متعددة الجنسيات في القطاع الشرقي، وبدعم من المجتمعات المحلية، قامت خلال الأيام الماضية بإعادة فتح الطرق وتأهيل عدد من المناطق الخدمية، خاصة في بعض البلدات الجنوبية التي تضررت بشدة، في محاولة لإعادة الحياة الطبيعية إلى هذه المناطق المنكوبة.

القاهرة الإخبارية بيروت الأمم المتحدة لبنان

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