الجيش اللبناني يعلن سقوط مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد

أفاد الجيش اللبناني بسقوط مسيرة إسرائيلية تحمل قنبلة يدوية في أطراف بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد، بحسب ما ذكرته "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

و أضاف الجيش اللبناني بأنه عمل على تأمين محيط سقوط المسيرة الإسرائيلية وتفجير القنبلة اليدوية.

و استشهد ما لا يقل عن 25 شخصًا في فلسطين بفعل غارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار خلال الليل، وفقًا لمسؤولي الصحة وخدمة الإسعاف اليوم السبت، حيث يواجه الفلسطينيون في غزة مجاعة روعة.

وقال موظفو مستشفى الشفاء إن الضحايا قُتلوا بنيران الاحتلال أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات بالقرب من معبر زيكيم مع إسرائيل.