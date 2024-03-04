تطوير المطارات.. الحكومة: الدولة تحرص على حسن إدارة الأصول المملوكة لها

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل طرح الحكومة إدارة وتشغيل المطارات أمام شركات القطاع الخاص.

قال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" الدولة تحرص على حسن إدارة الأصول المملوكة لها وزيادة العوائد منها ورفع كفائتها ".

أضاف محمد الحمصاني:" الدولة حريصة على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين والمسافرين ، والمطارات المصرية بحاجة للمزيد من التطوير ".

تابع محمد الحمصاني :" مصر تسعى لاجتذاب ملايين السائحين ونحن في حاجة لتطوير المطارات لاستيعاب الزيادة المتوقعة وتقديم افضل خدمة للسائحين والمسافرين، والمطارت هي وجهة مصر وبداية تعامل السائح مع الدولة".

اكمل محمد الحمصاني:" الدولة تحرص على تحسين الإدارة والخدمات المقدمة في المطارات عن طريق إشراك القطاع الخاص وهذه التجربة مطبقة في العديد من الدولة وشهدت نجاحا كبيرا ".

لفت محمد الحمصاني:" الدولة ستحرص على اختيار استشاري دولي لوضع خطة متكاملة بضوابط لطرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل".