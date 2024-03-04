عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطوير المطارات.. الحكومة: الدولة تحرص على حسن إدارة الأصول المملوكة لها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل طرح الحكومة إدارة وتشغيل المطارات أمام شركات القطاع الخاص.

 

مصطفى بكرى يقدم بيانا عاجلا حول إسناد إدارة المطارات إلى القطاع الخاص

موقف الموظفين في المطارات بعد طرح إدارتها لشركات خاصة .. تفاصيل

 

قال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" الدولة تحرص على حسن إدارة الأصول المملوكة لها وزيادة العوائد منها ورفع كفائتها ".

أضاف محمد الحمصاني:"  الدولة حريصة على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين والمسافرين ، والمطارات المصرية بحاجة للمزيد من التطوير ".

تابع محمد الحمصاني :" مصر تسعى لاجتذاب ملايين السائحين ونحن في حاجة لتطوير المطارات لاستيعاب الزيادة المتوقعة وتقديم افضل خدمة للسائحين والمسافرين، والمطارت هي وجهة مصر وبداية تعامل السائح مع الدولة".

اكمل محمد الحمصاني:"  الدولة تحرص على تحسين الإدارة والخدمات المقدمة في المطارات عن طريق إشراك القطاع الخاص وهذه التجربة مطبقة في العديد من الدولة وشهدت نجاحا كبيرا ".

لفت محمد الحمصاني:" الدولة ستحرص على اختيار استشاري دولي لوضع خطة متكاملة بضوابط لطرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل".

الحكومة المطارات مصر اخبار التوك شو القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

ترشيحاتنا

أبل تواجه غرامة تاريخية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2 مليار دولار

تفاصيل تطوير أرض الحزب الوطني| برج فندقي وتجاري من 75 دوراً بـ 5 مليارات دولار

كيفية استخراج فيش جنائي موجه للحج

للدرجات الثلاثة.. تعرف على أحكام الصيام لمريض السكر في رمضان

أرخص 5 سيارات "زيرو" في مصر .. الأسعار الرسمية

أكسيوس: حماس مستعدة لتقليص عدد الرهائن الفلسطينيين مقابل إعادة المدنيين لشمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاة صلاح الدين الأيوبي.. تعرف على وصيته

هؤلاء ممنوعون من التمر هندي في رمضان

خبي وشك|ابنة محمد فؤاد تخطف التريند.. كيف ظهرت وماذا قالت عن والدها؟

"هيتجوزوا رسمي".. صور لـ جورجينا ورونالدو تثير الجدل على السوشيال

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ